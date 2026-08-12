Faridabad News: अवैध हथियार के साथ चार युवक गिरफ्तार

Faridabad News: फरीदाबाद,सरसमल। अपराध शाखा की अलग-अलग टीमों ने कार्रवाई करते हुए चार युवकों को अवैध देशी कट्टों के साथ गिरफ्तार किया। एक आरोपी के पास से कट्टे के साथ जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं। भूपानी थाना क्षेत्र में अपराध शाखा डीएलएफ की टीम ने टिकावली मोड़ से मुस्तफा कुरैशी को देशी कट्टे के साथ पकड़ा।तलाशी में उसकी जींस की जेब से कट्टा मिला। वहीं भूपानी मोड़ के पास पुलिस ने संदीप उर्फ रोहताश को कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। उसकी लोअर की जेब से हथियार बरामद हुआ। सेंट्रल थाना क्षेत्र में अपराध शाखा एनआईटी की टीम ने सेक्टर-12 खेल परिसर के पीछे से पुष्पेंद्र को पकड़ा।