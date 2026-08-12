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Faridabad News: अवैध हथियार के साथ चार युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: फरीदाबाद में अपराध शाखा की टीमों ने चार युवकों को अवैध देशी कट्टों के साथ गिरफ्तार किया। एक आरोपी के पास जिंदा कारतूस भी मिला। सभी आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने यह कार्रवाई भूपानी और अन्य इलाकों में की।

Faridabad News: अवैध हथियार के साथ चार युवक गिरफ्तार

Faridabad News: फरीदाबाद,सरसमल। अपराध शाखा की अलग-अलग टीमों ने कार्रवाई करते हुए चार युवकों को अवैध देशी कट्टों के साथ गिरफ्तार किया। एक आरोपी के पास से कट्टे के साथ जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं। भूपानी थाना क्षेत्र में अपराध शाखा डीएलएफ की टीम ने टिकावली मोड़ से मुस्तफा कुरैशी को देशी कट्टे के साथ पकड़ा।तलाशी में उसकी जींस की जेब से कट्टा मिला। वहीं भूपानी मोड़ के पास पुलिस ने संदीप उर्फ रोहताश को कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। उसकी लोअर की जेब से हथियार बरामद हुआ। सेंट्रल थाना क्षेत्र में अपराध शाखा एनआईटी की टीम ने सेक्टर-12 खेल परिसर के पीछे से पुष्पेंद्र को पकड़ा।

तलाशी में उसकी जेब से देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस मिला। इसके अलावा खेड़ीपुल थाना क्षेत्र में अपराध शाखा सेक्टर-16 की टीम ने यादव चौक से विष्णु को गिरफ्तार किया। उसकी लोअर की जेब से देशी कट्टा बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार चारों आरोपी हथियार रखने का लाइसेंस या परमिट नहीं दिखा सके। अशेाक जैन

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