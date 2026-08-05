Faridabad News: औद्योगिक नगरी की सड़कें बदहाल, जाम और जलभराव से थम रही रफ्तार

Faridabad News: फरीदाबाद में बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव की समस्या ने शहर की सड़क व्यवस्था की कमी को उजागर किया है। शहर में कई स्थानों पर गड्ढे और जलभराव के कारण वाहनों की गति धीमी हो गई है, जिससे लंबा जाम लगना आम हो गया है। स्थानीय निवासी स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं।

Faridabad News: फरीदाबाद, धनंजय चौहान। औद्योगिक नगरी की बदहाल सड़कें इंजीनियरिंग पर सवाल खड़ा कर रही हैं। नेशनल हाईवे से लेकर शहर की मुख्य सड़कों के गड्ढे जाम की वजह बन रहे हैं। हल्की सी बारिश भी ट्रैफ़िक जाम कर देती है। बुधवार को हुई बारिश ईसकी तस्दीक करती है। जहां कुछ घंटे की बारिश ने शहर की सड़क व्यवस्था की पोल खोल दी है। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर अंदरुनी सड़कों तक जगह-जगह जलभराव, उखड़ी सड़कें ने वाहनों की रफ्तार रोक दी है, जिससे वाहन चालकों को घंटों लंबे जाम से जूझना पड़ा। सबसे अधिक परेशानी कालिंदीकुंज मार्ग पर देखने को मिली, जहां सकरी सड़क के कारण वाहन कई किलोमीटर तक रेंगते रहे। वहीं सेक्टर-22, 23, 24, डबुआ रोड, सरपंच चौक रोड और राजीव कॉलोनी रोड पर जलभराव के कारण लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ा.

शहर में विकास कार्यों की जिम्मेदारी शहर में विकास कार्यों की जिम्मेदारी नगर निगम के साथ ही फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और स्मार्ट सिटी लिमिटेड की है। सभी विभाग अपने-अपने क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और पानी निकासी के लिए ड्रेनेज लाइन बिछाने का कार्य करते हैं। वहीं हाईवे पर सड़क की निर्माण और जल निकासी की जिम्मेदार एनएचएआई के पास है। लेकिन विभागों के बीच आपसी समनव्य की कमी और घटिया निर्माण सामग्री के चलते सड़क जल्द टूट रही है।यही स्थिति बुधवार को देखने को मिली। बारिश के बाद शहर की अधिकांश सड़कों पर पानी निकासी व्यवस्था पूरी तरह विफल नजर आई, कई स्थानों पर पानी घंटों सड़क पर जमा रहा, जिससे गड्ढे और गहरे हो गए। दोपहिया वाहन चालक सबसे अधिक परेशान रहे, जबकि कई कारें जलभराव में बंद हो गईं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल मानसून में यही स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में काम नहीं होता।

सड़क पर पानी जमा होने से जल्दी टूटती सड़के विशेषज्ञों के अनुसार सड़क केवल डामर या कंक्रीट बिछाने से अच्छी नहीं बनती। उसकी मजबूती उचित डिजाइन, सही ढलान, मजबूत आधार परत, गुणवत्तापूर्ण निर्माण सामग्री और प्रभावी ड्रेनेज सिस्टम पर निर्भर करती है। यदि सड़क पर पानी रुकता है तो उसकी सतह तेजी से कमजोर होती है और गड्ढे बनने लगते हैं। बार-बार पैचवर्क करने से समस्या कुछ समय के लिए छिप जाती है, लेकिन खत्म नहीं होती। सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियर आरके शर्मा ने बताया कि किसी भी सड़क का सबसे बड़ी दुश्मन पानी है। यदि बारिश का पानी तुरंत नहीं निकलता तो सड़क की निचली परत कमजोर होने लगती है। कई बार निर्माण के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण में कमी और घटिया सामग्री के इस्तेमाल से सड़क की उम्र आधी रह जाती है। स्थायी समाधान के लिए निर्माण के साथ ड्रेनेज व्यवस्था को भी समान महत्व देना होगा।

हाइवे से अंदरुनी सड़कों पर आते ही वाहनों की रफ्तार धीमी यातायात विशेषज्ञों का कहना है कि शहर की सबसे बड़ी समस्या हाईवे और शहर की सड़कों के बीच क्षमता का असंतुलन है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाले वाहन जैसे ही शहर की संकरी या क्षतिग्रस्त सड़कों पर उतरते हैं, यातायात अचानक धीमा पड़ जाता है। इंजीनियरिंग की भाषा में इसे बॉटलनेक इफेक्ट कहा जाता है। हाईवे की चौड़ी सड़क से निकलने वाला ट्रैफिक जब कम चौड़ाई वाली सड़क पर पहुंचता है तो कुछ ही मिनटों में लंबा जाम लग जाता है।

हाईवे पर चार ब्लैक स्पॉट दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बल्लभगढ़, झाड़सेतली, सीकरी समेत चार स्थानों पर हर बारिश में जलभराव की समस्या सामने आती है। पर्याप्त जल निकासी व्यवस्था नहीं होने से सड़क पर पानी भर जाता है, जिससे वाहनों की रफ्तार थम जाती है और लंबा जाम लगने के साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है।

सड़कों पर सही ढलान नहीं हाेने से जमा होता पानी नगर निगम के एक सिविल इंजीनियर ने बताया कि सड़क निर्माण में सही ढलान (क्रॉस फॉल) नहीं होने से वर्षा का पानी सड़क पर जमा रहता है। कमजोर या अधूरी ड्रेनेज व्यवस्था पानी की निकासी नहीं होने देती, जिससे सड़क की निचली परत कमजोर पड़ जाती है। इसके बाद डामर उखड़ने लगता है और गड्ढे बन जाते हैं। बार-बार पैचवर्क से समस्या कुछ समय के लिए दबती है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण निर्माण और वैज्ञानिक ड्रेनेज के बिना सड़कें जल्दी टूटती रहती हैं।

विशेषज्ञ से बातचीत सड़क निर्माण में डिजाइन, गुणवत्ता और ड्रेनेज तीनों का बराबर महत्व है। इनमें से किसी एक में भी कमी होने पर सड़क समय से पहले खराब हो जाती है। बार-बार मरम्मत समाधान नहीं, बल्कि बेहतर इंजीनियरिंग ही इसका स्थायी उपाय है। -एनके कटारा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, नगर निगम

बारिश के दौरान जिन स्थानों पर जलभराव की शिकायतें मिली हैं, वहां संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर समाधान की दिशा में काम किया जा रहा है। जहां ड्रेनेज नेटवर्क में सुधार की आवश्यकता है, वहां तकनीकी सर्वे कराया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि वर्षा जल की निकासी बेहतर हो और प्रमुख सड़कों पर जलभराव की समस्या को स्थायी रूप से कम किया जा सके। - प्रवीण चौधरी, मुख्य अभियंता, एफएमडीए