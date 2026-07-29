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Faridabad News: ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: पलवल के होडल थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉले ने बाइक सवार इंद्रजीत को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉला को जब्त कर लिया और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है।

Faridabad News: ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से युवक की मौत

Faridabad News: पलवल, अजित कुमार। होडल थाना अंतर्गत भिडूकी-हसनपुर रोड पर मंगलवार रात मिट्टी से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉले की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर-ट्रॉला मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। मृतक के बड़े भाई दलचंद ने बताया कि उनका भाई इंद्रजीत निवासी भिडुकी मंगलवार रात करीब आठ बजे किसी काम से बाइक पर सवार होकर काम के सिलसिले में भिडुकी से होडल जा रहा था जैसे ही वह भिडुकी-हसनपुर रोड़ स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, पीछे से आ रहे मिट्टी से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉले ने बाइक को टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि इंद्रजीत गंभीर रूप से घायल हो गया।घटना के बाद चालक ट्रैक्टर-ट्रॉला मौके पर छोड़कर फरार हो गया। राहगीरों ने घायल को तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।होडल थाना प्रभारी बलजीत का कहना है कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया।

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