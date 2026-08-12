Faridabad News: उमस से लोगों को राहत नही मिल रही

Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। स्मार्ट सिटी में मंगलवार को मौसम सुहाना रहा, लेकिन जिलेवासियों को उमस से राहत नहीं मिल सकी। सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छाए रहे। दिन में एक-दो बार हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इससे उमस कम नहीं हुई। वातावरण में आर्द्रता 87 प्रतिशत दर्ज की गई। वहीं तापमान में तीन डिग्री की गिरावट दर्ज होने से लोगों को तेज गर्मी और चुभने वाली धूप से राहत मिली। मंगलवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह से ही आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। बादलों को देखकर जिलेवासियों को पांच दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश की तरह तेज बारिश होने की उम्मीद थी।

हालांकि दिनभर बादल छाए रहने के बावजूद तेज बारिश नहीं हुई। कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई, लेकिन इससे मौसम में अपेक्षित बदलाव नहीं आया। बारिश नहीं होने के कारण उमस का असर बना रहा। घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को पसीने से परेशानी हुई। हवा में नमी अधिक होने के कारण गर्मी का एहसास भी बना रहा। हालांकि लगातार बादल छाए रहने से सूरज की तेज किरणें जमीन तक नहीं पहुंच सकीं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम के बदले मिजाज से लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तेज बारिश हो सकती है। शहरवासियों का कहना है कि यदि घने बादलों के साथ अच्छी बारिश होती है तो उमस से राहत मिल सकती है और तापमान में भी और गिरावट आएगी। उधर मौसम विभाग ने 16 अगस्त तक बारिश की संभावना व्यक्त की है।