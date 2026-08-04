Faridabad News: एसआईआर: तीन दिन की छुट्टी के बाद भी एसआईआर अभियान नहीं पकड़ सका रफ्तार
Faridabad News: फरीदाबाद जिला में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की गति धीमी हो गई है। कई बीएलओ कार्यालय खाली रहे, जिससे मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन का काम प्रभावित हुआ। लोग 30 अगस्त तक अपनी आपत्तियां और दावे जमा कर सकते हैं, और अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी।
Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। तीन दिन की छुट्टी के बाद सोमवार को भी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान रफ्तार नहीं पकड़ सका। शहर के कई बीएलओ कार्यालय दिनभर सूने रहे। सेक्टर-23ए, संजय कॉलोनी, गौंछी और सरूरपुर समेत कई क्षेत्रों में मतदाता अपने कार्य के लिए पहुंचे, लेकिन बीएलओ कार्यालय बंद या खाली मिले। जिला निर्वाचन विभाग की ओर से हाल ही में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के अंतर्गत जिले की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। यह सूची उन मतदाताओं के आधार पर तैयार की गई है, जिन्होंने गणना प्रपत्र भरकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वापस जमा करवाए हैं, जिसमें लगभग 72.37 प्रतिशत मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में सम्मिलित किए गए हैं, जबकि शेष मामलों को अनुपस्थित, स्थानांतरित, गैर-पता योग्य, मृत्यु अथवा अन्य कारणों के आधार पर पृथक श्रेणी में रखा गया है। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हुआ है, या किसी मतदाता को अपने नाम, पते व अन्य विवरण में कमी है, तो वह 30 अगस्त तक दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। इसके लिए प्रपत्र-6, 7, 8 निर्धारित घोषणा-पत्रों सहित संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के समक्ष जमा किए जा सकते हैं। इसकी शुरुआत एक अगस्त से की गई। लेकिन तीन दिन छुट्टी के बाद सोमवार को जब मतदान केंद्रवार सुनवाई स्थल खुले तो वह खाली पड़े थे। सेक्टर-23 संजय कॉलोनी स्थित एचएमपी स्कूल, गौंछी स्कूल, सरूरपुर , सेक्टर-22 स्थित स्थलों पर बीएलओ नहीं मिले, जिससे काम रफ्तार नहीं पकड़ सका। निर्वाचन विभाग ने अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार मंगलवार से सभी बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूची से जुड़े दावे और आपत्तियां प्राप्त करेंगे। इस दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने तथा नाम, पता और अन्य विवरण में संशोधन के आवेदन लिए जाएंगे.
मतदाता सूची पुनरीक्षण: दावे-आपत्तियों की सुनवाई के लिए केंद्र तय
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई के लिए मतदान केंद्रवार सुनवाई स्थल निर्धारित कर दिए गए हैं। मतदाता अपने संबंधित सुनवाई केंद्र पर पहुंचकर नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन से जुड़े आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। सुनवाई संबंधित सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी (एईआरओ) करेंगे। निर्वाचन विभाग के अनुसार विधानसभा क्षेत्र पृथला, एनआईटी, बड़खल, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद के सभी मतदान केंद्रों के लिए अलग-अलग विद्यालयों, सामुदायिक केंद्रों और सरकारी कार्यालयों को सुनवाई स्थल बनाया गया है। प्रत्येक मतदान केंद्र के मतदाताओं को उनके निर्धारित केंद्र पर ही दावा या आपत्ति दर्ज करानी होगी.
निर्वाचन विभाग की गतिविधियाँ
जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने लोगों से अपील की है कि वे अपने मतदान केंद्र के अनुसार निर्धारित सुनवाई स्थल पर समय से पहुंचकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करें। इससे मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और त्रुटियों के संशोधन की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी हो सकेगी.
तीन अक्तूबर को प्रकाशित की जाएगी अंतिम मतदाता सूची
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां 30 अगस्त तक स्वीकार की जाएंगी, जबकि 3 अक्तूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करने तथा मुख्य चुनाव अधिकारी हरियाणा की वेबसाइट ceoharyana.gov.in पर अपनी मतदाता संबंधी जानकारी अवश्य जांचने की अपील की।
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