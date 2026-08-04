Faridabad News: एसआईआर: तीन दिन की छुट्टी के बाद भी एसआईआर अभियान नहीं पकड़ सका रफ्तार

Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। तीन दिन की छुट्टी के बाद सोमवार को भी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान रफ्तार नहीं पकड़ सका। शहर के कई बीएलओ कार्यालय दिनभर सूने रहे। सेक्टर-23ए, संजय कॉलोनी, गौंछी और सरूरपुर समेत कई क्षेत्रों में मतदाता अपने कार्य के लिए पहुंचे, लेकिन बीएलओ कार्यालय बंद या खाली मिले। जिला निर्वाचन विभाग की ओर से हाल ही में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के अंतर्गत जिले की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। यह सूची उन मतदाताओं के आधार पर तैयार की गई है, जिन्होंने गणना प्रपत्र भरकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वापस जमा करवाए हैं, जिसमें लगभग 72.37 प्रतिशत मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में सम्मिलित किए गए हैं, जबकि शेष मामलों को अनुपस्थित, स्थानांतरित, गैर-पता योग्य, मृत्यु अथवा अन्य कारणों के आधार पर पृथक श्रेणी में रखा गया है। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हुआ है, या किसी मतदाता को अपने नाम, पते व अन्य विवरण में कमी है, तो वह 30 अगस्त तक दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। इसके लिए प्रपत्र-6, 7, 8 निर्धारित घोषणा-पत्रों सहित संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के समक्ष जमा किए जा सकते हैं। इसकी शुरुआत एक अगस्त से की गई। लेकिन तीन दिन छुट्टी के बाद सोमवार को जब मतदान केंद्रवार सुनवाई स्थल खुले तो वह खाली पड़े थे। सेक्टर-23 संजय कॉलोनी स्थित एचएमपी स्कूल, गौंछी स्कूल, सरूरपुर , सेक्टर-22 स्थित स्थलों पर बीएलओ नहीं मिले, जिससे काम रफ्तार नहीं पकड़ सका। निर्वाचन विभाग ने अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार मंगलवार से सभी बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूची से जुड़े दावे और आपत्तियां प्राप्त करेंगे। इस दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने तथा नाम, पता और अन्य विवरण में संशोधन के आवेदन लिए जाएंगे.