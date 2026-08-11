Faridabad News: एनआईटी क्षेत्र की छह सड़कों की बदलेगी तस्वीर, सफर होगा आसान

Faridabad News: फरीदाबाद, सरसमल। फरीदाबाद एनआईटी क्षेत्र की छह प्रमुख सड़कों की तस्वीर जल्द बदलेगी। लोक निर्माण विभाग इन सड़कों के विशेष सुधार पर 6.28 करोड़ रुपए खर्च करेगा। काम को पूरा करने के लिए छह महीने की अवधि तय की गई है। लोक निर्माण विभाग ने इस कार्य के लिए निविदा लगा दी है। एनआईटी क्षेत्र के आसपास के गांवों को शहर से जोड़ने वाली इन सड़कों के सुधार से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।

सड़कों के सुधार की प्रक्रिया

योजना में सड़कों की मौजूदा स्थिति के अनुसार अलग-अलग काम किए जाएंगे। जहां सड़क की सतह खराब है, वहां उसे दुरुस्त कर नई परत बिछाई जाएगी। कुछ हिस्सों में सड़क की ऊंचाई और ढलान को भी ठीक किया जाएगा। इससे वाहनों के आवागमन में सुविधा होगी। सड़क से जुड़े चौराहों और पुलियों की भी जरूरत के अनुसार मरम्मत की जाएगी। खासतौर पर बारिश के दौरान सड़क पर पानी जमा होने की समस्या को कम करने के लिए जल निकासी व्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा। पानी की निकासी ठीक रहने से सड़क की सतह को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में भी मदद मिलेगी। इस तरह अलग-अलग स्थानों की जरूरत के मुताबिक काम किया जाएगा, ताकि सड़क को केवल ऊपर से ठीक करने के बजाय उसकी पूरी उपयोगिता बेहतर हो सके।