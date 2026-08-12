Faridabad News: स्वतंत्रता दिवस समारोह में गढ़वाली संस्कृति से भी रूबरू होंगे जिलेवासी
Faridabad News: फरीदाबाद में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां चल रही हैं। विद्यार्थी खेल परिसर में अभ्यास कर रहे हैं। गढ़वाल की संस्कृति को शामिल किया जा रहा है। इस बार गढ़वाली सांस्कृतिक नृत्य भी होगा। 13 अगस्त को पूर्ण ड्रेस रिहर्सल होगी। समारोह में तिरंगा फहराने के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे।
Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। स्मार्ट सिटी में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। मंगलवार से जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए विद्यार्थियों ने सेक्टर-12 स्थित राज्य खेल परिसर में अभ्यास शुरू किया। समारोह के लिए चयनित होने के लिए विद्यार्थियों ने जमकर पसीना बहाया। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में जिलेवासियों को गढ़वाल की संस्कृति से भी रूबरू होने का अवसर मिलेगा। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में गढ़वाली सांस्कृतिक नृत्य को भी शामिल किया गया है। स्मार्ट सिटी में स्वतंत्रता दिवस पर आरडब्ल्यूए, सामाजिक संस्थाओं और शिक्षण संस्थानों की ओर से समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस दौरान तिरंगा फहराने के साथ आजादी के महत्व को सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भाषणों के जरिये अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। वहीं, सेक्टर-12 स्थित हेलीपैड मैदान पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होता है। इसमें मंत्री या विधायक तिरंगा फहराते हैं। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाता है। जिला स्तरीय कार्यक्रम के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी शुरू हो गई है। मंगलवार को राज्य खेल परिसर में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी की। इस दौरान विद्यार्थियों ने पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी संस्कृति और देशभक्ति गीतों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी की。
गढ़वाली सभ्यता से पहचान होगी जिलेवासियों की
स्मार्ट सिटी में उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के मूल निवासी बड़ी संख्या में रहते हैं। इसके चलते इस बार जिला स्तरीय कार्यक्रम में गढ़वाली सांस्कृतिक नृत्य को भी शामिल किया गया है। रिहर्सल की देखरेख कर रहीं सरोज ने बताया कि पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह में गढ़वाली नृत्य हुआ करता था, लेकिन काफी लंबे समय से इसे बंद कर दिया गया था। इस बार गढ़वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी समारोह में शामिल किया जा रहा है।
कदम ताल की भी रिहर्सल की
राज्य खेल परिसर में परेड का भी आयोजन किया जाता है। जिले के विभिन्न स्कूलों के एनसीसी एवं भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के विद्यार्थियों ने परेड की रिहर्सल की। विद्यार्थियों ने भी पूरे उत्साह के साथ कदम ताल मिलाई।
13 अगस्त को होगी फुल ड्रेस रिहर्सल
स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों में जुटे विद्यार्थियों की रिहर्सल के अब केवल कुछ दिन शेष रह गए हैं। 13 अगस्त, गुरुवार को फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। वहीं, बुधवार को जिला स्तरीय कार्यक्रम में चयनित होने वाले छात्र-छात्राओं का चयन किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को नियमित रूप से रिहर्सल कराई जाएगी, ताकि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान किसी तरह की गलती की गुंजाइश न रहे।
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