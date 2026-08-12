Faridabad News: स्वतंत्रता दिवस समारोह में गढ़वाली संस्कृति से भी रूबरू होंगे जिलेवासी

Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। स्मार्ट सिटी में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। मंगलवार से जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए विद्यार्थियों ने सेक्टर-12 स्थित राज्य खेल परिसर में अभ्यास शुरू किया। समारोह के लिए चयनित होने के लिए विद्यार्थियों ने जमकर पसीना बहाया। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में जिलेवासियों को गढ़वाल की संस्कृति से भी रूबरू होने का अवसर मिलेगा। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में गढ़वाली सांस्कृतिक नृत्य को भी शामिल किया गया है। स्मार्ट सिटी में स्वतंत्रता दिवस पर आरडब्ल्यूए, सामाजिक संस्थाओं और शिक्षण संस्थानों की ओर से समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस दौरान तिरंगा फहराने के साथ आजादी के महत्व को सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भाषणों के जरिये अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। वहीं, सेक्टर-12 स्थित हेलीपैड मैदान पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होता है। इसमें मंत्री या विधायक तिरंगा फहराते हैं। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाता है। जिला स्तरीय कार्यक्रम के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी शुरू हो गई है। मंगलवार को राज्य खेल परिसर में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी की। इस दौरान विद्यार्थियों ने पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी संस्कृति और देशभक्ति गीतों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी की。