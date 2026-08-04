Faridabad News: आगरा नहर के साथ चार लेन की सड़क का निर्माण छह साल बाद भी अधर में लटका

Faridabad News: फरीदाबाद, धनंजय चौहान। स्मार्ट सिटी में आगरा नहर काे चार लेन बनाने की योजना छह साल बाद भी सिरे नहीं चढ़ी है। इसकी एवज में फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) यूपी सिंचाई विभाग को एक करोड़ रुपये की राशि भी जमा कर चुका है। भुगतान के दो साल बाद भी काम शुरू न होने से हजारों वाहन चालकों को रोजाना परेशानी से जूझना पड़ रहा है। ग्रेटर फरीदाबाद में आगरा नहर के साथ करीब 30 किलोमीटर सड़क बनी हुई है। यह सड़क सेक्टर-65 साहूपुरा से कालिंदीकुंज को जोड़ती है जिससे रोजाना करीब 50 हजार लोगों का फरीदाबाद से नोएडा आवागमन होता है। दो लेन की सड़क होने के कारण अभी रोड पर अक्सर जाम की समस्या रहती है। सबसे ज्यादा खराब हालत कालिंदीकुंज, खेड़ीपुल और पल्ला में देखने को मिलती है। सुबह-शाम पीक ऑवर में जाम लगने से पांच मिनट की दूरी तय करने में लोगों को आधे-एक घंटे का समय लग जाता है। फिलहाल सड़क पर मालिकाना हक उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का है। इसलिए यहां यदि कोई भी काम कराना हो तो वह उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग करता है। ढाई साल एफएमडीए की बैठक में मुख्यमंत्री ने चार लेन सड़क का प्रस्ताव पास किया था। इसके बाद एफएमडीए ने योजना की मंजूरी लिए यूपी सिंचाई विभाग को एक करोड़ रुपये जारी कर दिए गए थे। विभाग की ओर से पत्र तैयार कर लखनऊ में मुख्य अभियंता कमिटी के पास भेजा दिया था। लेकिन अब इसे मंजूरी प्रदान नहीं की गई। योजना के तहत 20 किलोमीटर लंबी सड़क यूपी सिंचाई विभाग बनाएगा。