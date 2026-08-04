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Faridabad News: आगरा नहर के साथ चार लेन की सड़क का निर्माण छह साल बाद भी अधर में लटका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: फरीदाबाद में आगरा नहर को चार लेन बनाने की योजना छह साल बाद भी पूरी नहीं हुई है। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण ने यूपी सिंचाई विभाग को एक करोड़ रुपये की राशि जमा की थी। काम न होने से हजारों वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

Faridabad News: आगरा नहर के साथ चार लेन की सड़क का निर्माण छह साल बाद भी अधर में लटका

Faridabad News: फरीदाबाद, धनंजय चौहान। स्मार्ट सिटी में आगरा नहर काे चार लेन बनाने की योजना छह साल बाद भी सिरे नहीं चढ़ी है। इसकी एवज में फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) यूपी सिंचाई विभाग को एक करोड़ रुपये की राशि भी जमा कर चुका है। भुगतान के दो साल बाद भी काम शुरू न होने से हजारों वाहन चालकों को रोजाना परेशानी से जूझना पड़ रहा है। ग्रेटर फरीदाबाद में आगरा नहर के साथ करीब 30 किलोमीटर सड़क बनी हुई है। यह सड़क सेक्टर-65 साहूपुरा से कालिंदीकुंज को जोड़ती है जिससे रोजाना करीब 50 हजार लोगों का फरीदाबाद से नोएडा आवागमन होता है। दो लेन की सड़क होने के कारण अभी रोड पर अक्सर जाम की समस्या रहती है। सबसे ज्यादा खराब हालत कालिंदीकुंज, खेड़ीपुल और पल्ला में देखने को मिलती है। सुबह-शाम पीक ऑवर में जाम लगने से पांच मिनट की दूरी तय करने में लोगों को आधे-एक घंटे का समय लग जाता है। फिलहाल सड़क पर मालिकाना हक उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का है। इसलिए यहां यदि कोई भी काम कराना हो तो वह उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग करता है। ढाई साल एफएमडीए की बैठक में मुख्यमंत्री ने चार लेन सड़क का प्रस्ताव पास किया था। इसके बाद एफएमडीए ने योजना की मंजूरी लिए यूपी सिंचाई विभाग को एक करोड़ रुपये जारी कर दिए गए थे। विभाग की ओर से पत्र तैयार कर लखनऊ में मुख्य अभियंता कमिटी के पास भेजा दिया था। लेकिन अब इसे मंजूरी प्रदान नहीं की गई। योजना के तहत 20 किलोमीटर लंबी सड़क यूपी सिंचाई विभाग बनाएगा。

यहां बनेंगे फ्लाईओवर

चंदावली चौक, आईएमटी, सेक्टर-8 बढ़ौली, बीपीटीपी चौक, खेड़ी कट, पल्ला।

इन्हें होगा लाभ

-आगरा से दिल्ली की तरफ प्रवेश करने वाले रोज 50 हजार वाहन चालकों को।

-ग्रेटर फरीदाबाद में बन रहे फ्लैटों में रहने वाले 50 हजार लोगों व आसपास के 50 गांव के लोगों को।

- आईएमटी में विकसित हो रहे औद्याेगिक शहर को, यहां से उद्योगपति व कामगार का दिल्ली व नोएडा जाना बेहद सुगम होगा।

-पलवल जिले से भी काफी वाहन चालक इस सड़क का प्रयोग करते हैं।

20 किमी लंबी बनेगी सड़क

पल्ला से कालिंदी कुंज तक सड़क निर्माण डीएनडी-केएमपी एक्सप्रेसवे के तहत किया गया है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग साहपुरा से पल्ला तक चार लेन बनाने का काम करेगा। इसके लिए 278 करोड़ का बजट तैयार किया गया है।

सड़क परियोजना को लेकर शासन को पत्र लिखकर अवगत कराया जा चुका है। लखनऊ में उच्च अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद डीपीआर तैयार

करने का काम शुरू किया जाएगा। -एके जैन, एसडीओ, यूपी सिंचाई विभाग

सामान्य प्रश्न

फरीदाबाद में आगरा नहर का चार लेन बनाने का काम क्यों नहीं शुरू हुआ?
फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण ने यूपी सिंचाई विभाग को एक करोड़ रुपये की राशि जमा की थी, लेकिन दो साल बाद भी काम शुरू नहीं हुआ है।
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