Faridabad News: जिले के खिलाड़ियों ने कुराश चैंपियनशिप में दो रजत एवं कांस्य पदक जीता

Faridabad News: फरीदाबाद के खिलाड़ियों ने शिक्षा भारती स्कूल में आयोजित हरियाणा सब जूनियर स्टेट कुराश चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो रजत और एक कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में 625 खिलाड़ियों ने भाग लिया। खिलाड़ी 17 से 24 अगस्त तक सीबीएसई जोनल जूडो चैंपियनशिप में फरीदाबाद का प्रतिनिधित्व करेंगे।

Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। गोहाना रोड स्थित शिक्षा भारती स्कूल में आयोजित हरियाणा सब जूनियर स्टेट कुराश चैंपियनशिप में जिले के उभरते खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फरीदाबाद का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में जिले की टीमने दो रजत और एक कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। प्रतियोगिता तीन अगस्त को आयोजित की गई।

प्रतियोगिता की विवरण हरियाणा स्टेट कुराश एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 625 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में अंडर-8, अंडर-10 और अंडर-12 आयु वर्ग के बालक एवं बालिका खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुकाबले बेहद रोमांचक रहे, जहां खिलाड़ियों ने तकनीकी कौशल, फुर्ती और आत्मविश्वास के दम पर जीत हासिल करने के लिए जोरदार संघर्ष किया। यह तीनों खिलाड़ी ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-88 स्थित आरपीएस सवाना सोसाइटी के निवासी हैं। सोसाइटी में भी खुशी का माहौल है। यह तीनों बच्चे 17 से 24 अगस्त तक होने वाली सीबीएसई जोनल जूडो चैंपियनशिप में भी फरीदाबाद का प्रतिनिधित्व करेंगे।

इन्होंने जीते पदक फरीदाबाद के खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तीन पदक अपने नाम किए। अंडर-8 बालक वर्ग में 30 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में सेक्टर-14 स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र केशव राणा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। केशव ने अपने मुकाबलों में शानदार तकनीक और आत्मविश्वास का परिचय दिया। केशव पांच वर्षों से जूडो अभ्यास कर रहे हैं। केशव अबतक पांच बार अंतर जिला जूडो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर दिया है। इसमें से दो बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। इसके अलावा वर्ष 2024 में नेशनल प्रतियोगिता में भी शानदार प्रदर्शन किया था। इनके पिता बलवंत सिंह राणा अपने बेटे की जीत से काफी प्रसन्न हैं।

रिद्धिमन सिंह ने भी रजत पदक हासिल किया अंडर-10 बालक वर्ग के 30 किलोग्राम भार वर्ग में मॉडर्न दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर-89 के कक्षा पांच के छात्र रिद्धिमन सिंह ने भी प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। उन्होंने कठिन मुकाबलों में संयम बनाए रखते हुए फाइनल तक का सफर तय किया। वह दो बार अंतर जिला जूडो चैंपियनशिप में एक स्वर्ण एवं एक रजत पदक जीते चुके हैं। इनके पिता अरविंद सिंह काफी प्रसन्न हैं।

अंशिका ने कांस्य पदक जीता अंडर-12 बालिका वर्ग के 52 किलोग्राम भार वर्ग में मॉडर्न दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर-89 की कक्षा नौ की छात्रा अंशिका भारद्वाज ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। अंशिका ने पूरे टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन कर फरीदाबाद की झोली में तीसरा पदक डाला।वह आठ वर्षों से जूडो का अभ्यास कर रही हैं। तीन बार एसजीएफआई, जबकि चार बार सीबीएसई स्कूल गेम्स में हिस्सा लेकर पदक जीतने में सफल रही हैं। वर्ष 2023 में नेशन चैंपियनशिप में कांस्य पदक प्राप्त किया था। अब वह सीबीएसई जोनल प्रतियोगिता के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं।