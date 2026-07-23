Faridabad News: बिजली की शिकायतों का आधे घंटे में समाधान होगा

Faridabad News: फरीदाबाद,धनंजय चौहान। शहर में बिजली संबंधी शिकायतों की समस्या से जूझ रहे लोगों

Faridabad News: फरीदाबाद,धनंजय चौहान। शहर में बिजली संबंधी शिकायतों की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) की ओर से फील्ड कार्यों को मजबूत करने के लिए अधिकारियों और तकनीकी टीमों के लिए अतिरिक्त गाड़ियां खरीदी जाएगी, जिससे बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का समाधान कम समय में किया जा सकेगा।

बिजली कटौती की समस्या पिछले कुछ दिनों से शहर में बिजली कटौती की समस्या काफी बढ़ गई है। ऐसे में बिजली अधिकारियों को बिजली लाइनों के रखरखाव, ट्रांसफार्मरों के निरीक्षण, फॉल्ट ठीक करने और नई बिजली सुविधाओं से जुड़े कार्यों के लिए लगातार दौरे करने पड़ते हैं। कई बार पर्याप्त वाहन उपलब्ध नहीं होने के कारण टीमों को मौके तक पहुंचने में देरी होती है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में दो-दो दिन बिजली नहीं आती है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद फील्ड स्टाफ जरूरत पड़ने पर तुरंत प्रभावित क्षेत्र में पहुंच सकेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा। बारिश के मौसम में बिजली लाइनों में खराबी, ट्रांसफार्मर फॉल्ट, तार टूटने या अन्य तकनीकी समस्याएं बढ़ रहे हैं। ऐसे मामलों में शिकायत मिलने के बाद टीम जल्दी मौके पर पहुंच कर बिजली आपूर्ति बहाल कर सकेगी। इससे लोगों को लंबे समय तक बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा।

निगरानी में सुधार इसके अलावा नियमित निरीक्षण बढ़ने से बिजली नेटवर्क की निगरानी भी बेहतर होगी। संभावित खराबियों की समय रहते पहचान होने से बड़े फॉल्ट की संभावना कम होगी। इससे आपूर्ति व्यवस्था अधिक विश्वसनीय बनने की उम्मीद है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी रखरखाव कार्यों में तेजी आने से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

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वर्जन

विभाग का लक्ष्य उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराना है। फील्ड टीमों की कार्यक्षमता बढ़ने से शिकायतों के निस्तारण का समय कम होगा और रखरखाव कार्य भी तय समय पर पूरे किए जा सकेंगे। - जितेंद्र ढुल, अधीक्षण अभियंता, बिजली निगम

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