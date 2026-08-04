Faridabad News: 15 अगस्त समारोह की तैयारियां तेज, सेक्टर-12 हेलीपेड ग्राउंड पर होगा मुख्य आयोजन

Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। स्वतंत्रता दिवस समारोह को भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने सोमवार को जिला सचिवालय में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की और सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए।बैठक में बताया गया कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह सेक्टर-12 स्थित हेलीपेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। उपायुक्त ने संभावित बारिश को देखते हुए वैकल्पिक स्थल भी पहले से तैयार रखने के निर्देश दिए, ताकि मौसम खराब होने की स्थिति में कार्यक्रम बिना किसी बाधा के संपन्न कराया जा सके।

डीसी ने समारोह स्थल की सफाई, जल निकासी, पंपिंग व्यवस्था, बैरिकेडिंग, मंच सज्जा, स्वागत द्वार, रंगोली, मीडिया गैलरी और स्टेज की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। नगर निगम, एचएसवीपी और अन्य संबंधित विभागों को पेयजल, सार्वजनिक एवं वीआईपी शौचालय, स्वच्छता तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने पुलिस विभाग को समारोह स्थल पर प्रवेश और निकास की स्पष्ट व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही निर्धारित क्षेत्रों में प्रवेश देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्य अतिथि के आगमन, राष्ट्रीय ध्वज फहराने, गार्ड ऑफ ऑनर और अन्य औपचारिक कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा और अनुशासन में किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को रिहर्सल का विस्तृत कार्यक्रम तैयार कर सभी विभागों के साथ साझा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्य समारोह का पूरा क्रम निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार होगा, जिसमें मुख्य अतिथि का आगमन, ध्वजारोहण, गार्ड ऑफ ऑनर, संबोधन, मार्चपास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण शामिल रहेगा।