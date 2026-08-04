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Faridabad News: कांवड़ यात्रा: आगरा नहर रोड पर वाहनों की एंट्री बंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: फरीदाबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस ने आगरा नहर रोड पर वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस ने नागरिकों से वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की अपील की है, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। यह व्यवस्था 11 अगस्त तक लागू रहेगी।

Faridabad News: कांवड़ यात्रा: आगरा नहर रोड पर वाहनों की एंट्री बंद

Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस ने आगरा नहर रोड पर वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे दुर्गा बिल्डर से सोतई पुल तक इस मार्ग का उपयोग न करें और वैकल्पिक रास्तों से आवागमन करें, ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि कांवड़ यात्रा का मुख्य मार्ग आगरा नहर के साथ निर्धारित किया गया है। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती आवाजाही को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी की गई है। इसके बावजूद कुछ वाहन चालक नाकों तक पहुंच रहे हैं, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के साथ-साथ ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के कार्य में भी बाधा उत्पन्न हो रही है।

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इसी को ध्यान में रखते हुए फरीदाबाद पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे दुर्गा बिल्डर से सोतई पुल तक आगरा नहर रोड पर यात्रा करने से बचें और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार नहर पार करने के लिए नया पल्ला पुल से होकर सेहतपुर, पल्ला पुल से पल्ला और तिलपत, तथा सेक्टर-28-29 पुल से मवई, धीरज नगर और आसपास के क्षेत्रों की ओर जाने वाले मार्गों का इस्तेमाल किया जा सकता है।उन्होंने बताया कि यह विशेष यातायात व्यवस्था 11 अगस्त शिवरात्रि तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान नागरिकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने, पुलिस के निर्देशों का अनुपालन करने और सहयोग बनाए रखने की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में आमजन का सहयोग यातायात को सुचारु बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव के लिए बेहद जरूरी है।

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