Faridabad News: कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई
Faridabad News: फरीदाबाद पुलिस सावन माह की कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरह सतर्क है। श्रद्धालुओं का आवागमन बुधवार रात से शुरू हुआ है, खासकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश से। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए दो हजार पुलिस अधिकारी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात हैं।
Faridabad News: फरीदाबाद,केशव भारद्वाज। सावन माह की कांवड़ यात्रा को लेकर फरीदाबाद पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। बुधवार रात से शहर से होकर कांवड़ियों का आवागमन शुरू हो गया है। फिलहाल कांवड़ियों की संख्या सीमित है। मुख्य रूप से राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले श्रद्धालु राष्ट्रीय राजमार्ग से पलवल की दिशा में बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब दो हजार पुलिस अधिकारी और कर्मचारी विभिन्न स्थानों पर तैनात रहेंगे।
फिलहाल प्रमुख नाकों पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जिले में 25 स्थानों पर नाकेबंदी कर वाहनों और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन ने कांवड़ियों की सुरक्षित और सुगम आवाजाही के लिए तीन प्रमुख मार्ग निर्धारित किए हैं। पहला मार्ग कालिंदी कुंज (दिल्ली) से एमसीडी टोल होते हुए आगरा नहर के किनारे, दूसरा बदरपुर बॉर्डर से आउटर बाईपास, जबकि तीसरा मार्ग बदरपुर बॉर्डर से राष्ट्रीय राजमार्ग के रास्ते तय किया गया है। इन सभी मार्गों पर संबंधित थाना पुलिस लगातार गश्त कर रही है और यातायात व्यवस्था की निगरानी की जा रही है।
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