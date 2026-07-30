Faridabad News: राजीव कॉलोनी में नशा तस्करों की धरपकड़ के लिए चला तलाशी ऑपरेशन

Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। शहर में अपराध और नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए जिला पुलिस की अपराध शाखा की टीमों ने गुरुवार शाम राजीव कॉलोनी में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया। इस कार्रवाई में अपराध शाखाओं की विभिन्न टीमों के 100 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल रहे। अभियान के दौरान खोजी कुत्ते, कमांडो दस्ता और महिला पुलिसकर्मियों की डयुटी लगाई गई थी। तलाशी अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस ने पूरे क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों, मकानों और गतिविधियों की गहन जांच की। अभियान के दौरान दो-तीन संदिग्ध व्यक्तियों के पास मादक पदार्थ होने की आशंका जताई गई है।

पुलिस ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में आरोपियों की तलाशी लेगी। तलाशी अभियान पर निगरानी बनाए रखने के लिए एसीपी अमन यादव भी राजीव कॉलोनी पहुंचे। एसीपी क्राइम ने बताया कि इस प्रकार के तलाशी अभियान का उद्देश्य नशा तस्करों, अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई करना होता है। काफी समयसे राजीव कॉलोनी में नशा तस्करों की सक्रियता की सूचना मिलरही थी। इसको देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जिले में नशे के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत अब तक 275 से अधिक मामलों में कार्रवाई करते हुए 350 से अधिक आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पिछले सात महीनों में 240 किलोग्राम से अधिक गांजा, करीब 500 ग्राम स्मैक, एक किलोग्राम से अधिक चरस, दो किलोग्राम से अधिक अफीम और तीन हजार से अधिक प्रतिबंधित गोलियां बरामद की गई हैं।