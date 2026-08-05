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Faridabad News: तीन नशा तस्कर गिरफ्तार, गांजा और स्मैक बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: फरीदाबाद में पुलिस ने तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2.268 किलोग्राम गांजा और 4.8 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। एक आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जबकि अन्य दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी।

Faridabad News: तीन नशा तस्कर गिरफ्तार, गांजा और स्मैक बरामद

Faridabad News: फरीदाबाद, सरसमल। पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई कर तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2.268 किलोग्राम गांजा और 4.8 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। एक आरोपित को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। अपराध शाखा सेक्टर-16 ने गुप्त सूचना के आधार पर पल्ला पुल के पास से अनिल कुमार को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 2.058 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। वहीं अपराध शाखा एनआईटी ने श्याम कॉलोनी झुग्गी, अनखीर के पास से आमिर उर्फ कतीरा को पकड़ा। उसके पास से 210 ग्राम गांजा मिला। इसी दौरान अपराध शाखा बॉर्डर की टीम ने बाईपास मथुरा रोड से तरुण को गिरफ्तार किया।

तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 4.8 ग्राम स्मैक बरामद हुई। तीनों के खिलाफ संबंधित थानों में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। अनिल को अदालत में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जबकि अन्य दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की गई।

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