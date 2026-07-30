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Faridabad News: बच्चों को झांसा देकर गहने ठगने वाला शातिर दबोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। अपराध शाखा सेक्टर-85 की टीम ने सेक्टर-19 में एक मासूम बच्चे

Faridabad News: बच्चों को झांसा देकर गहने ठगने वाला शातिर दबोचा

Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। अपराध शाखा सेक्टर-85 की टीम ने सेक्टर-19 में एक मासूम बच्चे को झांसा देकर घर से सोने के आभूषण ठगने के आरोपी स्कूटी सवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने तीन अन्य वारदातों का भी खुलासा किया है। आरोपी के खिलाफ गुरुग्राम, गाजियाबाद और दिल्ली में इसी तरह की ठगी के 33 मामले दर्ज हैं।

आरोपी की पहचान

आरोपी करीब डेढ़ माह पहले ही गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा हुआ था। जेल से छूटने के बाद आरोपी ने फिर से वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया था।

पुलिस कार्रवाई

गिरफ्तार आरोपी की पहचान पंजाब के लुधियाना निवासी हरि करतार कॉलोनी शिवकुमार उर्फ लखविंदर उर्फ शिव के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर चार दिन के रिमांड पर लिया है, ताकि आरोपी से आभूषणों की बरामदगी की जा सके। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है कि वारदात से पहले वह इलाके की रेकी करता था। वह यह पता लगाता था कि घर में कौन रहता है, परिवार के सदस्य कब बाहर जाते हैं और किस समय बच्चे या अन्य कमजोर व्यक्ति अकेले होते हैं। इसके बाद वह मनगढ़ंत कहानी बनाकर बच्चों को भरोसे में लेता और उनसे कीमती सामान लेकर फरार हो जाता था। पूछताछ में आरोपी ने फरीदाबाद में इसी तरह की तीन अन्य वारदातें भी कबूल की हैं। उसके खिलाफ दिल्ली, गुरुग्राम तथा गाजियाबाद में भी इसी तरह की ठगी के 33 मामले दर्ज हैं। पुलिस अब रिमांड के दौरान उससे अन्य वारदातों और उसके नेटवर्क के संबंध में भी पूछताछ कर रही है।

सामान्य प्रश्न

आरोपी की पहचान क्या है?
आरोपी की पहचान पंजाब के लुधियाना निवासी हरि करतार कॉलोनी शिवकुमार उर्फ लखविंदर उर्फ शिव के रूप में हुई है।
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