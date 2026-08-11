Faridabad News: 12 साल से फरार हत्या का आरोपी लाला खेड़ली से गिरफ्तार

Faridabad News: फरीदाबाद, सरसमल। हत्या के मामले में करीब 12 साल से फरार चल रहे आरोपी को थाना तिगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी राजकुमार गांव सिडोला का रहने वाला है। पुलिस ने उसे गुप्त सूचना और तकनीकी सहायता के आधार पर गांव लाला खेड़ली से पकड़ा। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, 5 अक्तूबर 2014 को गांव सिडोला निवासी सुमित के साथ मारपीट हुई थी। इसमें उसकी मौत हो गई थी। मामले में थाना तिगांव में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के दौरान बीरसिंह, नारायण, सुशील और तेजवीर को गिरफ्तार कर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान 31 अगस्त 2016 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

वहीं, राजकुमार पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया था और घटना के बाद से ही फरार था। पुलिस ने उसकी तलाश लगातार जारी रखी। तिगांव थाना पुलिस को आरोपी के बारे में महत्वपूर्ण सूचना मिली। तकनीकी जांच के दौरान उसके राजस्थान के भिवाड़ी में होने का पता चला। पुलिस टीम भिवाड़ी पहुंची, लेकिन वहां आरोपी नहीं मिला। इसके बाद तकनीकी सहायता से उसकी लोकेशन बल्लभगढ़-सोहना मार्ग स्थित गांव लाला खेड़ली में मिली।पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में राजकुमार ने बताया कि वारदात के बाद वह गिरफ्तारी से बचने के लिए फरीदाबाद छोड़कर भिवाड़ी चला गया था। वह वहां परिवार के साथ रह रहा था और निजी कंपनी में चालक की नौकरी कर परिवार का पालन-पोषण कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे पांच दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस उससे हत्या से जुड़े अन्य तथ्यों को लेकर पूछताछ कर रही है।