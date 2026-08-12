Faridabad News: 350 ग्राम गांजे के साथ युवक गिरफ्तार
Faridabad News: फरीदाबाद की अपराध शाखा ने गांव डींग के निवासी नवीन कुमार को 350 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने 10 अगस्त को गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर उसे पकड़ा। आरोपी के पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
Faridabad News: फरीदाबाद, अशोक जैन। अपराध शाखा सेक्टर-65 की टीम ने गांव डींग निवासी नवीन कुमार को 350 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 10 अगस्त को टीम फतेहपुर बिल्लौच के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि नवीन पलवल से गांजा लेकर असावटी के रास्ते गांव लौटेगा। सूचना पर पुलिस ने डींग-असावटी रोड पर निगरानी शुरू की। कुछ देर बाद मुखबिर ने काले रंग की कमीज पहने और हाथ में सफेद प्लास्टिक की थैली लिए युवक की पहचान नवीन के रूप में की। पुलिस ने उसे काबू कर लिया। थैली से 350 ग्राम गांजा बरामद हुआ।
आरोपी कोई लाइसेंस या परमिट पेश नहीं कर सका। सदर बल्लभगढ़ थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।
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