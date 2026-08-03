Faridabad News: हत्या के प्रयास के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार
Faridabad News: फरीदाबाद में एवीटीएस भूपानी की टीम ने चलती कार पर गोली चलाकर हत्या के प्रयास के मामले में दो आरोपियों मुबीन और तुगलक को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी मुख्य आरोपी पीयूष के साथी थे। पीड़ित ने शिकायत में बताया कि एक सफेद कार में बैठे लोगों ने उनकी कार पर गोली चलाई थी।
Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। जिला पुलिस की एवीटीएस भूपानी की टीम ने चलती कार पर गोली चलाकर कर हत्या के प्रयास के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। आरोपियों की पहचान मवई गांव निवासी मुबीन और आशियाना फ्लैट, सेक्टर-56 निवासी तुगलक के रूप में हुई है।पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी मुख्य आरोपी पीयूष के साथी हैं और वारदात के दौरान उसके साथ मौजूद थे। इस मामले में मुख्य आरोपी पीयूष, आशीष सहित सभी सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि एनआईटी-पांच निवासी हिमांशु डुडेजा ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया था कि 16 अप्रैल की देर रात वह अपने साथियों के साथ कार से घर लौट रहा था। इस दौरान दो गाड़ियों में सवार लोगों ने उनका पीछा किया। रेलवे रोड पर डॉक्टर टुडे अस्पताल के पास सफेद रंग की कार में सवार आरोपियों ने शिकायतकर्ता की कार पर पिस्तौल से गोली चला दी थी। थाना एनआईटी पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।--------------
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