Faridabad News: खेलों से युवाओं का होता है सर्वांगीण विकास: रघुप्रताप सिंह
Faridabad News: फरीदाबाद के गांव नेकपुर में ओपन कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि रघूप्रताप सिंह ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं और ग्रामीण प्रतियोगिताएं प्रतिभाओं को पहचानने का अवसर देती हैं।
Faridabad News: फरीदाबाद, संवाददाता। गांव नेकपुर में आयोजित ओपन कबड्डी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दमखम का प्रदर्शन किया और खेल प्रेमियों ने मुकाबलों का भरपूर आनंद लिया। मुख्य अतिथि रघूप्रताप सिंह ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। रघूप्रताप सिंह ने कहा कि खेल युवाओं के मानसिक और शारीरिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। खेलों से अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित होती है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताएं प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर देती हैं और कई खिलाड़ी यहीं से निकलकर प्रदेश व देश का नाम रोशन करते हैं।प्रतियोगिता के दौरान रघूप्रताप सिंह ने मैदान में पहुंचकर खिलाड़ियों से हाथ मिलाया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
उन्होंने युवाओं से खेल गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया।इससे पहले गांव के गणमान्य लोगों और आयोजन समिति ने रघूप्रताप सिंह का फूल-मालाओं और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। प्रतियोगिता का आयोजन रविंद्र पहलवान के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में शेखर सरपंच, अमर, भगत सिंह, रविंद्र पहलवान सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण, खेल प्रेमी और क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। आयोजन के सफल संचालन पर अतिथियों ने आयोजकों की सराहना की।
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