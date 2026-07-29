Faridabad News: कार्यकारी अभियंता से दुर्व्यवहार के विरोध में कर्मचारी लामबंद

Faridabad News: फरीदाबाद, धनंजय चौहान। नगर निगम के कार्यकारी अभियंता डालचंद शर्मा के साथ वार्ड-42 के पार्षद दीपक यादव द्वारा कथित गलत व्यवहार के विरोध में निगम के कर्मचारी और अधिकारी लामबंद हो गए। बुधवार को नगर निगम मुख्यालय पर सैकड़ों कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कर्मचारियों ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर 24 घंटे में मुकदमा दर्ज करने की मांग रखी। प्रदर्शन का आयोजन नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और ऑल कर्मचारी फेडरेशन की ओर से संयुक्त रूप से किया गया। प्रदर्शन की अध्यक्षता संघ के जिला प्रधान दलीप बोहोत और फेडरेशन के प्रधान रमेश जांगलान ने की।

इस दौरान जिला सचिव अनिल चिंडालिया और फेडरेशन के पदाधिकारी कश्यप ने संचालन किया। प्रदर्शन में नगर निगम के वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष दलीप बोहोत और रमेश जांगलान ने कहा कि कर्मचारियों और अधिकारियों के सम्मान के लिए संगठन हमेशा आवाज उठाता रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्षद द्वारा कार्यकारी अभियंता के साथ किया गया व्यवहार अनुचित है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे में पार्षद दीपक यादव के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो कर्मचारी आंदोलन तेज करेंगे और काम बंद हड़ताल करने को मजबूर होंगे। इसकी जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी। उन्होंने वार्ड-37 के पार्षद मुकेश अग्रवाल से भी कर्मचारियों के बीच आकर माफी मांगने की मांग की। इस मौके पर सफाई कर्मचारी यूनियन, सीवरमैन यूनियन, वाटर सप्लाई यूनियन, कार्यालय यूनियन और जेई यूनियन समेत विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।--