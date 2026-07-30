Faridabad News: पार्षद पर कार्रवाई की मांग को लेकर निगम कर्मचारियों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी
Faridabad News: फरीदाबाद में नगर निगम के कर्मचारी डालचंद शर्मा के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्षद दीपक यादव के खिलाफ अभद्र व्यवहार की शिकायत पर कर्मचारियों ने मोहिम चलाई है। यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो 3 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की अपेक्षा की है।
Faridabad News: फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। नगर निगम फरीदाबाद के कार्यकारी अभियंता डालचंद शर्मा के समर्थन में कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एम्पलाइज फेडरेशन के संयुक्त नेतृत्व में निगम मुख्यालय पर सैकड़ों कर्मचारियों ने वार्ड-42 के पार्षद दीपक यादव के खिलाफ कथित अभद्र व्यवहार के मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर 3 अगस्त से नगर निगम में कामबंद हड़ताल शुरू की जाएगी। प्रदर्शन की अध्यक्षता संयुक्त रूप से नगरपालिका कर्मचारी संघ के जिला प्रधान दलीप बोहोत और फेडरेशन के प्रधान रमेश जांगलान ने की।
संचालन जिला सचिव अनिल चिंडालिया और विजय कश्यप ने किया। प्रदर्शन में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री सहित नगर निगम के वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि निगम अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्मान से समझौता नहीं किया जाएगा। उनका आरोप है कि पार्षद दीपक यादव ने कार्यकारी अभियंता डालचंद शर्मा के साथ अनुचित व्यवहार किया, जिसके खिलाफ प्रशासन को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। नेताओं ने कहा कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो 3 अगस्त से नगर निगम कर्मचारी अनिश्चितकालीन कामबंद हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।