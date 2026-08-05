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Faridabad News: गांव मुजेड़ी में ठोस कचरा निस्तारण प्लांट शुरू होगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: फरीदाबाद में नगर निगम ने ठोस कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए मुजेड़ी गांव में कचरा निस्तारण प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई है। इसमें प्रतिदिन 150 टन कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जाएगा। इससे शहर में कचरे के ढेरों से राहत मिलेगी और स्वच्छता में सुधार होगा।

Faridabad News: गांव मुजेड़ी में ठोस कचरा निस्तारण प्लांट शुरू होगा

Faridabad News: फरीदाबाद, धनंजय चौहान। शहर में ठोस कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी है। इसे लेकर निगम ने गांव मुजेड़ी में ठोस कचरा निस्तारण प्लांट शुरू करने की योजना बनाई है, जिसमें रोजाना करीब 150 टन कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा। हालांकि वहां पहले से कूड़ा निस्तारण हो रहा था। लेकिन टेंडर खत्म होने के कारण दोबारा टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे काम में रुकावट नहीं आए। इसके शुरू होने से शहर में जगह-जगह लगने वाले कचरे के ढेरों से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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कचरे की मात्रा

शहर में विभिन्न स्रोतों से रोजाना करीब 1200 टन ठोस कचरा निकलता है। इसका अधिकांश हिस्सा प्रतापगढ़ स्थित कचरा निस्तारण प्लांट में भेजा जा रहा है। इससे परिवहन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। नीलम बाटा रोड, रेलवे रोड, सेक्टर-23 लखानी चौक आदि स्थानों पर पड़ा कूड़ा सड़ रहा है। बारिश के कारण दुर्गंध उठ रही है। इससे लोगों का सड़क से गुजरना मुश्मिल हो गया है। मुजेड़ी में ठोस कचरा निस्तारण के लिए नया प्लांट शुरू होने के बाद स्थानीय स्तर पर कचरे के निपटान की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे व्यवस्था अधिक प्रभावी बन सकेगी।

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एजेंसी का संचालन

नगर निगम ने प्लांट के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी एक निजी एजेंसी को सौंपने की तैयारी की है। यह एजेंसी शुरुआती दो वर्षों तक प्लांट का संचालन और तकनीकी प्रबंधन संभालेगी। इस दौरान प्लांट की कार्यप्रणाली, रखरखाव और निर्धारित मानकों के अनुसार कचरे के निस्तारण पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निस्तारण होने से प्रदूषण में कमी आएगी और शहर की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही, खुले में कचरा जमा होने की समस्या भी काफी हद तक कम होगी। इससे आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर वातावरण मिलने की उम्मीद है।

संवेदनशीलता

मुजेड़ी में ठोस कचरा निस्तारण प्लांट शुरू होने से कचरा प्रबंधन व्यवस्था मजबूत होगी। इससे शहर में स्वच्छता बढ़ेगी, प्रदूषण कम होगा और लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी。

-धीरेंद्र खड़गटा, नगर निगम आयुक्त, फरीदाबाद

सामान्य प्रश्न

मुजेड़ी में ठोस कचरा निस्तारण प्लांट कितनी टन कचरा निस्तारित करेगा?
मुजेड़ी में ठोस कचरा निस्तारण प्लांट रोजाना करीब 150 टन कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करेगा।
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