Faridabad News: अच्छी खबर: बल्लभगढ़ के दो वार्डों में सीवर व्यवस्था होगी दुरुस्त

Faridabad News: फरीदाबाद नगर निगम ने वार्ड 3 और 45 में सीवर व्यवस्थाओं में सुधार के लिए एक योजना बनाई है। यह अभियान दो साल तक चलेगा, जिसमें सीवर लाइनों की नियमित सफाई और ओवरफ्लो की समस्याओं को हल किया जाएगा। आधुनिक मशीनों के जरिए सफाई का काम किया जाएगा।

Faridabad News: -वार्ड-3 और वार्ड-45 में सीवर व्यवस्था को बेहतर बनाने ने लिए नगर निगम ने तैयार की योजना-दो साल तक चलेगा सीवर सफाई अभियान -सीवर लाइनों की नियमित गाद निकासी और जाम खोलने का होगा काम

सक्शन-जेटिंग, ट्रैक्टर व मशीनों से होगी सफाई -सीवर ओवरफ्लो और जलभराव की शिकायतों का होगा समाधान

नियमित निगरानी से लोगों को मिलेगी राहत फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। सीवर ओवरफ्लो और जलभराव की समस्या से जूझ रहे बल्लभगढ़ वासियों के लिए राहत की खबर है। नगर निगम की तरफ से वार्ड 3 और 45 में जल्द आधुनिक मशीनों से सीवर की सफाई शुरू की जाएगी। साथ ही सीवर रखरखाव के लिए एक एजेंसी नियुक्त

दो साल सीवर का रखरखाव करेगी की जाएगी, जो दो साल सीवर का रखरखाव करेगी।

शिकायतों का जल्द निस्तारण होगा वार्ड नंबर तीन स्थित संजय कॉलोनी में कई सालों से सीवर ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई है। सीवर का पानी गलियों में भरा रहता है।बारिश से समस्या और बढ़ गई है। यही हाल वार्ड नंबर 45 का बना हुआ है। इसे लेकर स्थानीय लोग कई बार नगर निगम अधिकारियों से मांग कर चुके हैं। लोगों की बढ़ती समस्या को देखते हुए नगर निगम तैयरियां शुरू कर दी है। कार्य के दौरान सीवर नेटवर्क की नियमित निगरानी की जाएगी। जहां भी सीवर लाइनें जाम मिलेंगी, उन्हें आधुनिक मशीनों से साफ किया जाएगा। सफाई कार्य के लिए सक्शन-जेटिंग मशीन, ट्रैक्टर और जेटिंग मशीनों का उपयोग किया जाएगा, जरूरत पड़ने पर अन्य संसाधनों और सामग्री का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि सीवर व्यवस्था बिना किसी रुकावट के संचालित होती रहे।

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वर्जन

सीवर लाइनों की समय-समय पर सफाई वार्ड-3 और वार्ड-45 में सीवर व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए नियमित संचालन एवं रखरखाव कराया जाएगा। सीवर लाइनों की समय-समय पर सफाई, गाद निकासी और जाम की समस्या का त्वरित समाधान किया जाएगा। आधुनिक मशीनों के उपयोग से शिकायतों का जल्द निस्तारण होगा, जिससे बारिश के दौरान जलभराव और सीवर ओवरफ्लो की समस्या में कमी आएगी। -ओमवीर सिंह, अधीक्षण अभियंता, नगर निगम