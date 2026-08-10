Faridabad News: पंचायत भवन पर निगम का सवा दो करोड़ रुपये गृहकर बकाया-पिछले करीब 12 सालों नहीं

Faridabad News: बल्लभगढ़, अशोक जैन। शहर के पंचायत भवन पर फरीदाबाद नगर निगम का सवा दो करोड़ रुपये से अधिक गृहकर और ब्याज बकाया है। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त कार्यालय की ओर से जिला परिषद को रिमाइंडर नोटिस भेजकर बकाया राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि बकाया कर का भुगतान नहीं किया गया तो भवन को सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। नगर निगम की ओर से जारी रिमाइंडर-1 में संपत्ति के वर्ष 2025 तक के गृहकर का ब्योरा दिया गया है। नोटिस के मुताबिक संपत्ति पर 1,63,275 रुपये संपत्ति कर, 1,56,13,079 रुपये ब्याज तथा 81,63,715 रुपये बकाया कर शामिल है। इस तरह कुल बकाया राशि 2,39,38,436 रुपये बताई गई है। इसके अलावा वर्तमान वर्ष 2025-26 का संपत्ति कर भी नियमानुसार देय बताया गया है。

करीब 12 साल से नहीं जमा हुआ गृहकर नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक पंचायत भवन की संपत्ति से संबंधित गृहकर लंबे समय से जमा नहीं हुआ है। निगम की ओर से इससे पहले भी संबंधित विभाग को पत्र भेजकर कर संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने तथा बकाया राशि जमा कराने के लिए कहा गया था। अब निगम ने दोबारा रिमाइंडर जारी कर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।

बकाया गृहकर की स्थिति नोटिस में यह भी कहा गया है कि संपत्ति से संबंधित आवश्यक जानकारी, जैसे भवन का आकार, मंजिलों की संख्या और अन्य विवरण उपलब्ध कराया जाए, ताकि संपत्ति कर की स्थिति को नियमानुसार दर्ज किया जा सके।

सरकारी कार्यालयों की स्थिति पहले सरकारी कार्यालय चलते थे, अब भवन खाली पड़ा है : विजय सिंह

जिला परिषद चेयरमैन विजय सिंह ने कहा कि पंचायत भवन में पहले कई सरकारी कार्यालय चलते थे। उन कार्यालयों पर गृहकर लगाया गया था और संबंधित विभागों को गृहकर का भुगतान करना था। अब अधिकांश सरकारी कार्यालय पंचायत भवन से खाली हो चुके हैं। ऐसे में गृहकर की जिम्मेदारी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है और कोई भी विभाग बकाया गृहकर जमा करने के लिए आगे नहीं आ रहा है।

उन्होंने कहा कि इस मामले में संबंधित आला अधिकारियों को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया गया है, ताकि बकाया गृहकर के भुगतान को लेकर उचित निर्णय लिया जा सके।

बकाया के भुगतान की जिम्मेदारी जिला परिषद को ही भरना होगा बकाया : करण सिंह

नगर निगम के संयुक्त आयुक्त करण सिंह ने कहा कि पंचायत भवन जिला परिषद के अधीन आता है, इसलिए संपत्ति का बकाया गृहकर जिला परिषद को ही जमा करना होगा। उन्होंने कहा कि निगम की ओर से बकाया राशि जमा कराने के लिए नोटिस दिया गया है। यदि निर्धारित कार्रवाई के बावजूद बकाया गृहकर का भुगतान नहीं किया जाता है तो नगर निगम नियमानुसार भवन को सील करने की कार्रवाई भी कर सकता है।

उन्होंने कहा कि निगम की संपत्तियों से संबंधित गृहकर की वसूली को लेकर कार्रवाई लगातार जारी है और बकायेदार संस्थानों को नोटिस भेजकर भुगतान के निर्देश दिए जा रहे हैं।