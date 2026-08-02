Faridabad News: अग्रवाल सभा और अमृता अस्पताल के बीच एमओयू, स्वास्थ्य सेवाओं पर मिलेगी छूट
Faridabad News: फरीदाबाद में अग्रवाल सभा और अमृता अस्पताल के बीच समाज सेवा के लिए सहयोग समझौता किया गया। इस समझौते के तहत सदस्यों को चिकित्सा सेवाओं पर छूट मिलेगी। दोनों संस्थाएं मिलकर स्वास्थ्य जागरूकता अभियान और नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करेंगी। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने स्वस्थ जीवनशैली के महत्व पर भी चर्चा की।
Faridabad News: फरीदाबाद, धनंजय चौहान। शहर में रविवार को अग्रवाल सभा सेक्टर-28, 29, 30 एवं 31 और अमृता अस्पताल के बीच समाज सेवा और जनकल्याण के लिए सहयोग समझौता (एमओयू) हुआ। इसके तहत अग्रवाल सभा के सदस्यों को अस्पताल में ओपीडी समेत विभिन्न चिकित्सा सेवाओं पर विशेष छूट मिलेगी। अस्पताल में रविवार को एक कार्यक्रम का आयाेजन किया गया, जिसमें अग्रवाल सभा के अनेक पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान हुए एमओयू के तहत दोनों संस्थाएं मिलकर स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और अन्य समाजसेवी कार्यक्रम आयोजित करेंगी। उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना है।
कार्यक्रम में अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. आशीष रैना, डॉ. पुनीत घर और डॉ. नेहा श्री ने संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराने के महत्व बताया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर कई बीमारियों से बचा जा सकता है। इस अवसर पर अग्रवाल सभा के प्रधान कपिल गर्ग, महासचिव हिमांशु अग्रवाल, संस्थापक सदस्य पीडी गर्ग, नानक चंद्र अग्रवाल, श्यामसुंदर जी सहित अन्य सदस्यों को सम्मानित किया गया।
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