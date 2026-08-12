Faridabad News: दान पेटी में पुन: उपयोग में आने वाली वस्तुओं को डाल सकेंगे जिलेवासी

Faridabad News: फरीदाबाद, महापौर प्रवीण बत्रा जोशी ने केएल मेहता दयानंद महिला महाविद्यालय में थ्री-आर दान पेटी पहल के तहत शहर की पहली दान पेटी का उद्घाटन किया। यह पहल कचरे को कम करने, वस्तुओं के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।

Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। महापौर प्रवीण बत्रा जोश ने केएल मेहता दयानंद महिला महाविद्यालय में थ्री-आर दान पेटी पहल के तहत शहर की पहली दान पेटी का उद्घाटन किया। यह नगर निगम की ओर से कचरा कम करने, वस्तुओं के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से पहल शुरू की गई है। घरों में अनुपयोगी पड़ी लेकिन उपयोग योग्य वस्तुओं को फेंकने के बजाय जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना और उनका दोबारा उपयोग सुनिश्चित करना है।

उद्घाटन समारोह में उपस्थित लोग एमडीईएस के अध्यक्ष डॉ. आनंद मेहता, महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. मीनू दुआ, नगर निगम की सूचना, शिक्षा एवं संचार विशेषज्ञ कल्पना मंडल, स्वच्छता निरीक्षक हरवीर रावत तथा ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया संस्था के प्रतिनिधि सुनील चौहान, सुमन यादव और रविंद्र यादव उपस्थित रहे। महापौर प्रवीण बत्रा जोशी ने कहा कि तीन-आर दान पेटी पहल पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सहयोग की दिशा में नगर निगम का महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि घरों में अनुपयोगी पड़ी वस्तुओं को कूड़े में फेंकने के बजाय दान पेटियों में डालें, ताकि उनका दोबारा इस्तेमाल हो सके और वे जरूरतमंद लोगों के काम आ सकें। उन्होंने कहा कि इस पहल से एक ओर कचरे की मात्रा कम होगी, वहीं दूसरी ओर जरूरतमंद परिवारों को उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध हो सकेंगी।

दान के लिए स्वीकार्य वस्तुएं कपड़े, जूते और किताबें कर सकेंगे दानथी-आर दान पेटी में नागरिक पुराने लेकिन उपयोग योग्य कपड़े, जूते, खिलौने, किताबें, बैग, कंबल, चादरें और अन्य घरेलू वस्तुएं दान कर सकेंगे। नगर निगम की ओर से एकत्रित की जाने वाली इन वस्तुओं को ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया संस्था के सहयोग से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इससे घरों में लंबे समय से अनुपयोगी पड़ी वस्तुओं का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा।

आगामी चरण गेटेड सोसायटियों और शिक्षण संस्थानों में लगेंगी दान पेटियांनगर निगम की ओर से ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया के सहयोग से आगामी चरण में शहर की आवासीय सोसायटियों, शिक्षण संस्थानों, कार्यालयों और अन्य प्रमुख स्थानों पर भी ऐसी दान पेटियां स्थापित की जाएंगी। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार इस संयुक्त पहल से उपयोग योग्य वस्तुओं के पुनः उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और शहर में कचरे की मात्रा कम करने में मदद मिलेगी।