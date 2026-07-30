Faridabad News: एलएडीसीएस योजना के विरोध में वकीलों की हड़ताल
Faridabad News: फरीदाबाद के सेक्टर-12 में बुधवार को अधिवक्ताओं ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (एलएडीसीएस) योजना के विरोध में हड़ताल की। इसके कारण अदालतों में कई मामलों की सुनवाई प्रभावित हुई। अधिवक्ताओं का कहना है कि नई योजना से निजी वकीलों के हितों पर असर पड़ेगा। हड़ताल गुरुवार को भी जारी रहने की संभावना है।
Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। सेक्टर-12 स्थित जिला न्यायिक परिसर में बुधवार को लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (एलएडीसीएस) योजना के विरोध में अधिवक्ताओं ने कामकाज पूरी तरह स्थगित रखा। हड़ताल के चलते अदालत में विचाराधीन काफी संख्या में मामलों की सुनवाई प्रभावित हुई। इससे अदालतों में आने वाले पक्षकारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। अधिवक्ताओं ने न्यायिक परिसर में एकत्र होकर योजना के विरोध में नारेबाजी भी की। बताया जा रहा है कि मांगें पूरी नहीं होने पर गुरुवार को भी हड़ताल जारी रह सकती है। अधिवक्ता पंकज पाराशरने बताया कि एलएडीसीएस योजना के तहत सरकार जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर वेतनभोगी वकीलों की नियुक्ति कर रही है।
इन वकीलों के माध्यम से ऐसे लोगों के मुकदमे लड़े जाएंगे, जो निजी अधिवक्ता करने में सक्षम नहीं हैं। इसके अलावा जिन आरोपियों के पास अपना वकील नियुक्त करने की क्षमता नहीं होगी, उन्हें भी इस योजना के तहत कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। अधिवक्ताओं का कहना है कि पहले इस प्रकार के मामलों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल में शामिल निजी वकीलों की सेवाएं ली जाती थीं। इस नई व्यवस्था से पैनल अधिवक्ताओं के हित प्रभावित होंगे।
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