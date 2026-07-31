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Faridabad News: पार्षद पर कार्रवाई की मांग को लेकर निगम कर्मचारियों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: फरीदाबाद नगर निगम के कार्यकारी अभियंता डालचंद शर्मा के समर्थन में कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने पार्षद दीपक यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई। यदि मांगें नहीं मानी गईं, तो 3 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी।

Faridabad News: पार्षद पर कार्रवाई की मांग को लेकर निगम कर्मचारियों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी

Faridabad News: फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। नगर निगम फरीदाबाद के कार्यकारी अभियंता डालचंद शर्मा के समर्थन में कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एम्पलाइज फेडरेशन के संयुक्त नेतृत्व में निगम मुख्यालय पर सैकड़ों कर्मचारियों ने वार्ड-42 के पार्षद दीपक यादव के खिलाफ कथित अभद्र व्यवहार के मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर 3 अगस्त से नगर निगम में कामबंद हड़ताल शुरू की जाएगी। प्रदर्शन की अध्यक्षता संयुक्त रूप से नगरपालिका कर्मचारी संघ के जिला प्रधान दलीप बोहोत और फेडरेशन के प्रधान रमेश जांगलान ने की।

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संचालन जिला सचिव अनिल चिंडालिया और विजय कश्यप ने किया। प्रदर्शन में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री सहित नगर निगम के वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि निगम अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्मान से समझौता नहीं किया जाएगा। उनका आरोप है कि पार्षद दीपक यादव ने कार्यकारी अभियंता डालचंद शर्मा के साथ अनुचित व्यवहार किया, जिसके खिलाफ प्रशासन को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। नेताओं ने कहा कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो 3 अगस्त से नगर निगम कर्मचारी अनिश्चितकालीन कामबंद हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

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