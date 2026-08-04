Faridabad News: कांवड़ यात्रा को लेकर सड़कों की मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश
Faridabad News: फरीदाबाद जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने संबंधित विभागों की बैठक में विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी विभागों को समन्वयित रूप से काम करने के निर्देश दिए।
Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर यात्रा मार्गों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। बैठक में बाईपास सहित प्रमुख कांवड़ मार्गों की सड़कों की स्थिति की समीक्षा की गई। डीसी ने गड्ढों की तत्काल मरम्मत कराने, खराब स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करने और यात्रा मार्गों पर नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए।
नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, बिजली निगम, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग और एंबुलेंस सेवाओं को सफाई, पेयजल, फायर सेफ्टी तथा आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। उपायुक्त ने यात्रा मार्गों के किनारे बढ़ी झाड़ियों और पेड़ों की शाखाओं की छंटाई कराने तथा मुख्य मार्गों और चौकों से बेसहारा पशुओं को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन लगातार यात्रा मार्गों की निगरानी करेगा और किसी भी समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि कांवड़ियों की यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे।
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