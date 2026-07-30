Faridabad News: विकास कार्यों की धीमी रफ्तार को लेकर पार्षद-लोगों में बढ़ रहा आक्रोश

Faridabad News: फरीदाबाद में विकास कार्यों की धीमी गति को लेकर लोगों और पार्षदों की नाराजगी बढ़ रही है। अधूरे काम, खुदी सड़कों और जलभराव जैसी समस्याएं समस्याएं पैदा कर रही हैं। पार्षदों ने अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए ताला लगाकर विरोध किया। लोग समाधान की मांग कर रहे हैं।

Faridabad News: फरीदाबाद, धनंजय चौहान। नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों की धीमी गति को लेकर पार्षदों और लोगों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है। कई इलाकों में अधूरे पड़े काम, खुदी सड़कों और जलभराव जैसी समस्याओं से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। हाल ही में निगम के कार्यकारी अभियंता कार्यालय पर ताला लगाकर जताया गया विरोध इस बढ़ते असंतोष की बड़ी वजहों की ओर इशारा कर रहा है। अधूरे कामों ने बढ़ाई लोगों की परेशानी

नगर निगम और विकास कार्यों की स्थिति नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों में विकास कार्य शुरू तो हुए, लेकिन समय पर पूरे नहीं हो सके। कहीं सड़कें अधूरी पड़ी हैं तो कहीं सीवर और पेयजल लाइन डालने के बाद गड्ढे खुले छोड़ दिए गए हैं। मानसून के दौरान इन स्थानों पर जलभराव की समस्या और गंभीर हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोजाना आवागमन में दिक्कतें आ रही हैं और दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। कई स्थानों पर बुजुर्गों, महिलाओं और स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों का आरोप है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा।

पार्षदों को भी नहीं मिल रहे संतोषजनक जवाब सूत्रों के मुताबिक नगर निगम के अधिकांश वार्डों में सत्तारूढ़ दल के पार्षद चुने गए हैं, लेकिन वे भी विकास कार्यों की धीमी गति से असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। पार्षदों का कहना है कि जनता लगातार उनसे जवाब मांग रही है, जबकि अधिकारी विकास कार्यों की स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं देते। उनका आरोप है कि जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हो चुका है, उनमें भी कई जगह काम शुरू नहीं हुआ। विकास कार्यों में हो रही देरी के कारण पार्षदों पर जनता का दबाव बढ़ रहा है। यही वजह है कि अब कुछ जनप्रतिनिधि खुलकर अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताने लगे हैं और जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं।

ताला लगाकर दर्ज कराया गया विरोध मंगलवार को बल्लभगढ़ जोन में नगर निगम के कार्यकारी अभियंता कार्यालय पर लगाया गया ताला चर्चा का विषय बना रहा। इसे पार्षदों के बढ़ते असंतोष का प्रतीक माना जा रहा है। विरोध जताने वालों का कहना था कि लंबे समय से लंबित विकास कार्यों को लेकर कई बार अधिकारियों से बातचीत की गई, लेकिन स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। उनका आरोप है कि योजनाओं को समय पर पूरा करने की दिशा में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। इस घटना के बाद शहर में विकास कार्यों को लेकर चल रही बहस और तेज हो गई है। लोगों का मानना है कि यदि समस्याओं का समय रहते समाधान होता तो विरोध की नौबत नहीं आती।

लोग भी सड़क जाम करके विरोध दर्ज करवा चुके हैं शहर के कई हिस्सों में गंदगी, खराब स्ट्रीट लाइट, सीवर ओवरफ्लो और पेयजल संबंधी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। पर्वतीय कॉलोनी, डबुआ कॉलोनी सहित कई क्षेत्रों के लोग पहले भी प्रदर्शन और सड़क जाम कर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और गति दोनों सवालों के घेरे में हैं। सीवर और पानी की पाइप लाइन बिछाने के लिए खोदे गए गड्ढे लंबे समय तक खुले रहने से परेशानी और बढ़ जाती है। रात के समय ऐसे स्थान हादसों का कारण बन सकते हैं। लोगों का कहना है कि नगर निगम को इन बुनियादी समस्याओं पर प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए।

बैठकों की कमी और जांच के बीच थमी रफ्तार पार्षदों का कहना है कि नगर निगम सदन की नियमित बैठकें नहीं होने से भी समस्याओं के समाधान में देरी हो रही है। सदन ऐसा मंच होता है जहां जनप्रतिनिधि सीधे अधिकारियों के सामने जनता की समस्याएं रख सकते हैं। दूसरी ओर, पिछले वर्षों में हुए विकास कार्यों की विजिलेंस जांच भी चर्चा का विषय बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार, विकास कार्यों और खर्चों की समीक्षा चलने के कारण अधिकारी और ठेकेदार अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि जांच अपनी जगह जरूरी है, लेकिन इसका असर वर्तमान विकास कार्यों की गति पर नहीं पड़ना चाहिए। शहरवासियों को उम्मीद है कि प्रशासन जल्द ठोस कदम उठाकर विकास कार्यों को रफ्तार देगा और जनता को राहत मिलेगी।

जनता के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो रहा बल्लभगढ़ के वार्ड 42 से पार्षद दीपक यादव ने कहा कि विकास कार्यों में लगातार हो रही देरी से सबसे ज्यादा परेशानी जनप्रतिनिधियों को झेलनी पड़ रही है। लोग हर दिन सड़कों, सीवर, पेयजल और स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं को लेकर सवाल पूछते हैं, लेकिन अधिकारियों से स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाता। कई बार अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के लिए कहा गया, लेकिन अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि विकास कार्य तय समय सीमा में पूरे होने चाहिए, ताकि जनता को राहत मिले और जनप्रतिनिधियों को बार-बार जवाबदेही का सामना न करना पड़े।

पार्षद और लोगों को थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, जो विकास कार्य शुरू हुआ है, वह बीच में बंद नहीं होगा। जल्द ही पूरे किए जाएंगे। अधिकारियों को भी पक्षपता से बचने की जरूरत है।

-प्रवीण बत्रा जोशी, मेयर, फरीदाबाद

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