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Faridabad News: बीके अस्पताल में अमृत फार्मेसी जल्द शुरू होगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: फरीदाबाद के बीके अस्पताल में मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए अच्छी खबर है। अस्पताल परिसर में जल्द ही अमृत फार्मेसी और वीटा मिल्क बूथ की सुविधा शुरू होने जा रही है। इससे मरीज आसानी से किफायती दवाएं और दूध के उत्पाद खरीद सकेंगे, जिससे उन्हें बाहर जाने की परेशानी कम होगी।

Faridabad News: बीके अस्पताल में अमृत फार्मेसी जल्द शुरू होगी

Faridabad News: फरीदाबाद,अभिषेक शर्मा। बीके अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए राहत की खबर है। अस्पताल परिसर में जल्द ही अमृत फार्मेसी और वीटा मिल्क बूथ की सुविधा शुरू होने जा रही है। दोनों सुविधाओं के लिए निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके तैयार होने के बाद मरीजों को अस्पताल परिसर से ही किफायती दरों पर दवाएं मिल सकेंगी, वहीं वीटा बूथ से दूध और अन्य दुग्ध उत्पाद उपलब्ध होंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ जयंत आहूजा ने कहा कि मरीजों को काफी राहत मिलेगी। अभी अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को कई बार डॉक्टर की पर्ची के बाद दवाओं के लिए अस्पताल से बाहर निजी मेडिकल स्टोर का रुख करना पड़ता है।

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खासकर ऐसी दवाएं जो अस्पताल की सप्लाई में उपलब्ध नहीं होतीं, उन्हें बाहर से खरीदना पड़ता है।अमृत फार्मेसी शुरू होने के बाद मरीजों को अस्पताल परिसर में ही दवाएं खरीदने का विकल्प मिल जाएगा। इससे उन्हें बाहर जाने की परेशानी कम होगी और बाजार की तुलना में किफायती दरों पर दवा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीजों के साथ उनके परिजन भी पहुंचते हैं। कई मरीजों के साथ तीमारदारों को घंटों अस्पताल में रहना पड़ता है। वीटा मिल्क बूथ शुरू होने से उन्हें दूध और अन्य उत्पाद अस्पताल परिसर में ही मिल सकेंगे। मरीजों के लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार दूध की जरूरत होने पर भी परिजनों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

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