Faridabad News: बीके अस्पताल में अमृत फार्मेसी जल्द शुरू होगी

Faridabad News: फरीदाबाद,अभिषेक शर्मा। बीके अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए राहत की खबर है। अस्पताल परिसर में जल्द ही अमृत फार्मेसी और वीटा मिल्क बूथ की सुविधा शुरू होने जा रही है। दोनों सुविधाओं के लिए निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके तैयार होने के बाद मरीजों को अस्पताल परिसर से ही किफायती दरों पर दवाएं मिल सकेंगी, वहीं वीटा बूथ से दूध और अन्य दुग्ध उत्पाद उपलब्ध होंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ जयंत आहूजा ने कहा कि मरीजों को काफी राहत मिलेगी। अभी अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को कई बार डॉक्टर की पर्ची के बाद दवाओं के लिए अस्पताल से बाहर निजी मेडिकल स्टोर का रुख करना पड़ता है।