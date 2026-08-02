Faridabad News: युवा वकीलों के लिए कानूनी पुस्तकों का वितरण होगा
Faridabad News: फरीदाबाद के अधिवक्ता एलएन पाराशर सोमवार को युवा वकीलों के लिए कानूनी पुस्तकों का वितरण करेंगे। यह कार्यक्रम 3 अगस्त को दोपहर 1:00 बजे चेंबर नंबर-382 में होगा। युवा वकीलों को महत्वपूर्ण कानूनी किताबें, जिनमें पुलिस जांच से संबंधित विवरण और नए अपराध कानून शामिल हैं, मुफ्त में प्रदान की जाएंगी।
Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान अधिवक्ता एलएन पाराशर एक बार फिर सोमवार को युवा वकीलों को कानूनी पुस्तकों का वितरण करेंगे। पुस्तक वितरण कार्यक्रम तीन अगस्त की दोपहर 1:00 बजे चेंबर नंबर- 382 में होगा। इसमें मुफ्त में कानूनी पुस्तकों का वितरण समारोह होगा। अधिवक्ता पाराशर ने बताया कि इस बार महत्वपूर्ण कानूनी किताबें युवा वकीलों को देने जा रहे हैं, जिसमें पहली महत्वपूर्ण किताब पुलिस इंवेस्टिगेशन एफआईआर से फाइनल रिपोर्ट तक सभी विवरण होंगे । दूसरी पुस्तक में क्रिमिनल ब्रीडिंग नई धाराओं और नई कानून के साथ सभी महत्वपूर्ण तथ्य शामिल रहेंगे।
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