Faridabad News: बल्लभगढ़ रेलवे फ्लाईओवर के लिए जमीन अधिग्रहण करने का काम शुरू

Faridabad News: फरीदाबाद। केशव भारद्वाज दिल्ली-आगरा हाईवे पर बल्लभगढ़ के सबसे व्यस्त रेलवे फ्लाईओवर को चौड़ा

Faridabad News: फरीदाबाद। केशव भारद्वाज दिल्ली-आगरा हाईवे पर बल्लभगढ़ के सबसे व्यस्त रेलवे फ्लाईओवर को चौड़ा करने के लिए अतिरिक्त जमीन की जरूरत है। इसके लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसे देखते हुए परियोजना का विस्तृत डिजाइन भी जल्द पूरा होने की उम्मीद है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू करवाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।

परियोजना की जानकारी यह रेलवे फ्लाईओवर दिल्ली-आगरा हाईवे पर बल्लभगढ़ अनाज मंडी से एल्सन चौक तक बना हुआ है। वर्तमान में हाईवे छह लेन का है, लेकिन इस हिस्से में रेलवे फ्लाईओवर केवल चार लेन का होने के कारण यहां सुबह-शाम भारी जाम की स्थिति बनी रहती है। दिल्ली, फरीदाबाद और पलवल के बीच रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं, जिससे फ्लाईओवर पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। नई परियोजना के तहत मौजूदा चार लेन के साथ तीन नई लेन जोड़ी जाएंगी, जिसके बाद यह फ्लाईओवर कुल सात लेन का हो जाएगा।

शिलान्यास की जानकारी बता दें कि 9 मार्च 2024 को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था। उस समय उन्होंने फ्लाईओवर के विस्तार पर करीब 150 करोड़ रुपये खर्च होने का दावा किया था। हालांकि, तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के चलते परियोजना अभी तक निर्माण चरण में नहीं पहुंच सकी है।

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार, फ्लाईओवर की चौड़ाई बढ़ाने के लिए आसपास की अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता है। इसी कारण भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने परियोजना से जुड़े कुछ तकनीकी और प्रशासनिक बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी मांगी गई थी। एनएचएआई द्वारा मंत्रालय को मांगे गए सभी बिंदुओं पर पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराया जा रहा है। अंतिम स्वीकृति मिलते ही निर्माण एजेंसी के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

स्थानीय निवासियों की अपेक्षाएं वाहन चालकों को लंबे समय से हैं इंतजार: स्थानीय लोगों और दैनिक यात्रियों को इस परियोजना के पूरा होने का लंबे समय से इंतजार है। वर्तमान में फ्लाईओवर की क्षमता कम होने के कारण दिल्ली-आगरा हाईवे का यह हिस्सा अक्सर जाम का केंद्र बन जाता है। कई बार वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे यात्रियों का समय और ईंधन दोनों बर्बाद होते हैं। परियोजना पूरी होने के बाद बल्लभगढ़ रेलवे फ्लाईओवर पर वाहनों की रफ्तार बढ़ेगी। सात लेन का फ्लाईओवर तैयार होने से दिल्ली-एनसीआर और पलवल की ओर आने-जाने वाले लाखों वाहन चालकों को राहत मिलेगी।

निर्माण कार्य की उम्मीदें इस रेलवे फ्लाईओवर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मौजूदा चार लेन के साथ तीन लेन का फ्लाईओवर बनाने के लिए अतिरिक्त जमीन की जरूरत है। तकनीकी मंजूरियां मिलने के बाद इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा- धीरज सिंह, परियोजना निदेशक, एनएचएआई