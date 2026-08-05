Faridabad News: ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में आईवीएफ सेंटर का इंतजार

Faridabad News: फरीदाबाद, धनंजय चौहान। एनआईटी तीन स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कॉलेज शुरू होने के 12 साल बाद भी इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) सेंटर शुरू नहीं हुआ है, जिसका सबसे बड़ा खामियजा ईएसआईसी के बीमित श्रमिकों और उनके परिवारों को उठाना पड़ रहा है। संतान सुख की चाह रखने वाले दंपती मजबूरी में निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, जहां एक चक्र के इलाज पर लाखों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, जिससे लोग काफी परेशान है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से करीब आठ लाख कार्ड धारक जुड़े है। यहां फरीदाबाद के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, पलवल, होडल, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी इत्यादि जिलों से मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। रोजाना करीब साढे चार हजार मरीजों की ओपीडी रहती है, करीब पांच वर्ष पहले सुपर स्पेशियलिटी तमका मिलने के बाद अस्पताल में आईवीएफ सेंटर खुलने की संभावना काफी बढ़ गई थी, तत्कालीन डीन डॉ. अनिल पांडे द्वारा मुख्यालय स्तर पर पत्राचार के बाद चार साल पहले अस्पताल में लैब तैयार की गई। उसके दो साल बाद स्टाफ की भर्ती हुई। उसके बावजूद अब तक सेंटर शुरू नहीं हुआ है। सूत्रों ने इसकी वजह अधिकारियों की अनदेखी करार दिया। उन्होंने कहा कि यदि नियमित रूप से पत्राचार किया जाता तो सेंटर अधिकारिक रूप से खुल जाता है। मरीजों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाता।