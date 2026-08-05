Faridabad News: ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में आईवीएफ सेंटर का इंतजार
Faridabad News: फरीदाबाद के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में 12 साल से आईवीएफ सेंटर शुरू नहीं हुआ है, जिससे बीमित श्रमिकों और उनके परिवारों को परेशानी हो रही है। निजी अस्पतालों में लाखों रुपये खर्च कर रहे दंपती इस सेवा के इंतजार में हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि आईवीएफ सेंटर शुरू होने से निजी अस्पतालों पर निर्भरता कम होगी।
Faridabad News: फरीदाबाद, धनंजय चौहान। एनआईटी तीन स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कॉलेज शुरू होने के 12 साल बाद भी इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) सेंटर शुरू नहीं हुआ है, जिसका सबसे बड़ा खामियजा ईएसआईसी के बीमित श्रमिकों और उनके परिवारों को उठाना पड़ रहा है। संतान सुख की चाह रखने वाले दंपती मजबूरी में निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, जहां एक चक्र के इलाज पर लाखों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, जिससे लोग काफी परेशान है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से करीब आठ लाख कार्ड धारक जुड़े है। यहां फरीदाबाद के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, पलवल, होडल, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी इत्यादि जिलों से मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। रोजाना करीब साढे चार हजार मरीजों की ओपीडी रहती है, करीब पांच वर्ष पहले सुपर स्पेशियलिटी तमका मिलने के बाद अस्पताल में आईवीएफ सेंटर खुलने की संभावना काफी बढ़ गई थी, तत्कालीन डीन डॉ. अनिल पांडे द्वारा मुख्यालय स्तर पर पत्राचार के बाद चार साल पहले अस्पताल में लैब तैयार की गई। उसके दो साल बाद स्टाफ की भर्ती हुई। उसके बावजूद अब तक सेंटर शुरू नहीं हुआ है। सूत्रों ने इसकी वजह अधिकारियों की अनदेखी करार दिया। उन्होंने कहा कि यदि नियमित रूप से पत्राचार किया जाता तो सेंटर अधिकारिक रूप से खुल जाता है। मरीजों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाता।
निजी अस्पतालों तीन से पांच लाख का खर्च
सूत्रों ने बताया कि आधुनिक सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में बांझपन उपचार और आईवीएफ जैसी सुविधाएं उपलब्ध होना आवश्यक माना जाता है। ऐसे में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में यह सुविधा नहीं होना राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के मानकों की भावना के अनुरूप नहीं माना जा रहा है।
ईएसआईसी से जुड़े लाभार्थियों की समस्या
ईएसआईसी से जुड़े कई लाभार्थियों का कहना है कि वे वर्षों से इस सुविधा के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च तीन से पांच लाख रुपये या उससे अधिक तक पहुंच जाता है, जिसे वहन करना अधिकांश मजदूर परिवारों के लिए बेहद कठिन है। आर्थिक बोझ के कारण कई दंपती इलाज बीच में ही छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में आईवीएफ सेंटर शुरू हो जाता है तो हजारों बीमित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को सुलभ और आधुनिक उपचार मिल सकेगा। इससे निजी अस्पतालों पर निर्भरता भी कम होगी और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। इस संबंध में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के डीन डॉ. कालिदास चव्हाण दत्तात्रेय और चिकित्सा अधीक्षक संदीप कुमार से फोन पर संपर्क किया गया। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
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