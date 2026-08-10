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Faridabad News: कर्मचारी की बाइक चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: फरीदाबाद के सेक्टर-13 में इंडियन ऑयल के गेट के सामने पार्किंग से एक कर्मचारी की बाइक चोरी हो गई। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत सेंट्रल थाना पुलिस से की है, जिसने तुरंत मामला दर्ज कर बाइक की तलाश शुरू कर दी। आरोपी पलवल के धतीर गांव का ललित कुमार है।

Faridabad News: कर्मचारी की बाइक चोरी

Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। सेक्टर-13 स्थित इंडियन ऑयल के गेट के सामने पार्किंग से एक कर्मचारी की बाइक चोरी हो गई। पीड़ित ने बाइक चोरी होने की शिकायत सेंट्रल थाना पुलिस को दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर बाइक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने यह मामला पलवल के धतीर गांव निवासी ललित कुमार की शिकायत पर दर्ज किया है।

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