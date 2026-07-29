Faridabad News: पड़ताल: खुले में रखे ट्रांसफार्मर दे रहे हादसों को दावत
Faridabad News: फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी में नगर निगम के ट्यूबवेल में करंट आने से तीन पशुओं की मौत हो गई। ट्रांसफार्मर खुले में रखे हैं, जो हादसों का कारण बन सकते हैं। बारिश के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। लोगों ने सुरक्षा ऑडिट की मांग की है।
Faridabad News: फरीदाबाद, धनंजय चौहान। डबुआ कॉलोनी स्थित तक्षशिक्षा स्कूल के पास नगर निगम के ट्यूबवेल में करंट आने से तीन पशुओं की मौत के बाद भी बिजली निगम की ओर से कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए हैं। जगह-जगह खुले में रखे ट्रांसफार्मर हादसों को दावत दे रहे हैं, जिससे कभी बड़ा हादसा हो सकता है। शहर दो दिनों से रुक-रुक बारिश हो रही है। मंगलवार को डबुआ काॅलोनी में नगर निगम के ट्यूबवेल में करंट आने से पास में घूम रहे तीन पशुओं की चपेट मं आने से मौत हो गई थी। गनीतम रही कि इस दौरान कोई व्यक्ति वहां नहीं था।
खुले ट्रांसफार्मर का खतरा
वहीं दूसरी तरफ एनआईटी, डबुआ कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, संजय कॉलोनी, पर्वतीय कॉलोनी, बल्लभगढ़, मुजेसर, पल्ला और ग्रेटर फरीदाबाद के कई सेक्टर व कॉलोनियों में ट्रांसफार्मर आबादी के बीच खुले में रखे हैं, कई जगह सुरक्षा जाली टूटी हुई है तो कहीं पूरी तरह गायब है। कुछ ट्रांसफार्मर स्कूलों, पार्कों और बाजारों के नजदीक लगे हैं, जहां दिनभर बच्चों और लोगों की आवाजाही रहती है। बारिश में इन स्थानों पर पानी भरने से खतरा और बढ़ जाता है। डबुआ कॉलोनी की घटना ने लोगों में डर पैदा कर दिया है। लोगों ने बताया कि कई बार विभाग को शिकायत दी गई, लेकिन केवल खानापूर्ति कर दी जाती है। कुछ जगह अस्थायी जाली लगाकर मामला शांत कर दिया जाता है, जो कुछ समय बाद फिर टूट जाती है। यही हाल बुधवार को संजय कॉलोनी 33 फुट रोड पर देखने को मिला। यहां कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर के चारों तरफ लगी जाली टूटी हुई थी। सरूरपुर चौक पर खुला ट्रांसफार्मर हादसे को दाव दे रहा है। लोगों की मांग है कि आबादी वाले क्षेत्रों में लगे सभी ट्रांसफार्मरों का सुरक्षा ऑडिट कराया जाए और जिन स्थानों पर खतरा अधिक है वहां तत्काल पक्की चारदीवारी बनाई जाए।
बिजली विशेषज्ञों की राय
इस लिए बढ़ता खतरा
बिजली विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रांसफार्मर और ट्यूबवेल जैसी विद्युत इकाइयों की नियमित अर्थिंग, इंसुलेशन और मेंटेनेंस नहीं होने पर बारिश के दौरान लीकेज करंट का खतरा बढ़ जाता है। यदि आसपास पानी जमा हो जाए तो करंट दूर तक फैल सकता है। ऐसे में केवल उपकरण की मरम्मत पर्याप्त नहीं है, बल्कि सुरक्षा जाली, चेतावनी बोर्ड और नियमित निरीक्षण भी जरूरी है।
बारिश के मौसम में सभी बिजली प्रतिष्ठानों की जांच कराई जा रही है। जहां सुरक्षा संबंधी कमियां मिलेंगी, उन्हें तुरंत दूर कराया जाएगा। लोगों भी किसी स्थान पर करंट या खराबी की सूचना तुरंत विभाग को दें।
- अमित कंबोज, अधीक्षण अभियंता, बिजली विभाग
प्रश्न और उत्तर
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