Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Faridabad News: गुरुग्राम में ई-बसें दौड़ने लगीं,फरीदाबाद को इंतजार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
Follow us on Google News
share

Faridabad News: फरीदाबाद, धनंजय चौहान। गुरुग्राम की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने लगी हैं, लेकिन फरीदाबाद

Faridabad News: गुरुग्राम में ई-बसें दौड़ने लगीं,फरीदाबाद को इंतजार

Faridabad News: फरीदाबाद, धनंजय चौहान। गुरुग्राम की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने लगी हैं, लेकिन फरीदाबाद में यह सुविधा फिलहाल कागजों और निर्माण कार्य तक सीमित है। शहर में इलेक्ट्रिक बसों के लिए न तो चार्जिंग स्टेशन तैयार हैं और न ही सेक्टर-61 में बन रहा सिटी बस डिपो अभी पूरा हुआ है। एचएसवीपी ने डिपो निर्माण का काम शुरू कराया है, जिसे पूरा होने में करीब डेढ़ साल लगेंगे। ऐसे में लाखों यात्रियों को स्वच्छ, आधुनिक और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में आज से ई-बसों का ट्रायल शुरू, अगले महीने से दौड़ने लगेंगी 50 बसें

स्मार्ट सिटी में आधुनिक और संगठित सिटी बस सेवा

स्मार्ट सिटी में आधुनिक और संगठित सिटी बस सेवा देने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में गठित फरीदाबाद सिटी बस ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (एफसीटीएसएल) सात साल बाद भी अपनी एक भी बस सड़कों पर नहीं उतार पाया है। हालात यह हैं कि शहर की लोकल परिवहन व्यवस्था आज भी गुरुग्राम से उधार ली गई बसों के भरोसे चल रही है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की तरफ से सेक्टर-61 में बनाए जा रहे सिटी बस डिपो का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। इस कार्य में भी लगभग एक से डेढ वर्ष पहले की उम्मीद है।

सार्वजनिक परिवहन सेवा में नहीं हुआ विस्तार

शहर में सार्वजनिक परिवहन सेवा के रूप में सिटी बसों का भारी अभाव है। गुरुग्राम से मिली 50 बसे चुनिंदा रूटों पर चल रही हैं। इनमें भी आये दिन से चार से पांच बसें सड़कों पर जहां-तहां खराब खड़ी रहती हैं। मेट्रो सेवा केवल बदरपुर बोर्डर तक सीमित है। ऐसे में केवल ऑटो ही लोगों का सहारा है। शहर के अंदरूनी रूटों पर नियमित बस सेवा नहीं होने से सबसे अधिक परेशानी नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और फैक्टरी कर्मियों को उठानी पड़ रही है। ऐसे में ग्रेटर फरीदाबाद, एनआईटी, बल्लभगढ़ और ग्रामीण इलाकों के बीच सफर करने वाले लोगों को रोजाना या तो महंगा ऑटो लेना पड़ता है या फिर बसों के लंबे इंतजार से गुजरना पड़ता है।

आधारभूत ढांचा न होने से बसों की खरीद प्रभावित

वर्तमान में शहर में इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग के लिए कोई समर्पित स्टेशन उपलब्ध नहीं है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होने के कारण बसों की खरीद और संचालन की प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। यही वजह है कि गुरुग्राम में जहां इलेक्ट्रिक बस सड़कों पर चालू के लिए ट्रायल शुरू कर दिया गया हैं, वहीं फरीदाबाद के लोग अब भी पारंपरिक परिवहन व्यवस्था पर निर्भर हैं।

यदि स्मार्ट सिटी में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होती है तो निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी, ट्रैफिक जाम में राहत मिलेगी और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा यात्रियों को किफायती, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन का विकल्प मिलेगा।

वर्जन

सेक्टर-61 में आधुनिक सिटी बस डिपो का निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा के अनुसार चल रहा है। परियोजना पूरी होने के बाद इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित विभागों के साथ समन्वय किया जा रहा है। लक्ष्य है कि सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद शहर में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की जा सके।

- संदीप दहिया, अधीक्षण अभियंता, एचएसवीपी

--

सामान्य प्रश्न

फरीदाबाद में इलेक्ट्रिक बस सेवा कब शुरू होगी?
फरीदाबाद में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होने के लिए सिटी बस डिपो का निर्माण पूरा होने तक इंतजार करना होगा, जिसमें अभी डेढ़ साल का समय लगेगा।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Faridabad Latest News Faridabad News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।