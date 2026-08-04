Faridabad News: सरकारी स्कूल में छात्रा से स्कूल में कराया जा रहा बर्तन साफ करने का काम

Faridabad News: पलवल, अजित कुमार। एक राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक छात्रा से कथित तौर पर बर्तन साफ कराने का मामला सामने आया है। स्कूल परिसर में छात्रा द्वारा ग्लास और चाय के झूठे कप साफ करने की फोटो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, सामने आई फोटो में विद्यालय की एक छात्रा स्कूल परिसर में ग्लास और चाय के झूठे कप साफ करती हुई दिखाई दे रही है। फोटो के वायरल होने के बाद लोगों ने विद्यालय प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि विद्यालय में पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों से इस प्रकार का काम करवाना नियमों के खिलाफ है। शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार किसी भी विद्यालय में विद्यार्थियों से सफाई, बर्तन साफ करने या अन्य किसी निजी कार्य में नहीं लगाया जा सकता। विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना विद्यालय की जिम्मेदारी है। ऐसे में छात्रा से काम कराए जाने का मामला सामने आने के बाद विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है。