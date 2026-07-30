Faridabad News: सोसायटियों में लगेंगे डोनेशन कलेक्शन बॉक्स
Faridabad News: फरीदाबाद में नगर निगम ने गेटेड सोसाइटियों में पुराने उपयोगी सामान को दान करने की योजना शुरू की है। लोगों द्वारा दान किए गए सामान को विशेष डोनेशन कलेक्शन बॉक्स में जमा किया जाएगा। इससे पर्यावरण संरक्षण और पुनः उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। निगम इस पहल को निःशुल्क संचालित करेगा।
Faridabad News: फरीदाबाद, धनंजय चौहान। नगर निगम की ओर से शहर की गेटेड सोसाइटियों में पुराने लेकिन उपयोगी सामान को दान करने की सुविधा शुरू की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण और 3आर सिद्धांत (रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल) को बढ़ावा देने के लिए इच्छुक सोसायटियों में विशेष डोनेशन कलेक्शन बॉक्स लगाए जाएगे, जिनमें लोग जरूरी सामान दान कर सकेंगे। दरअसल शहर की अधिकांश सोसायटियों में पुराने लेकिन उपयोगी कपड़े, किताबें, खिलौने और घरेलू सामान को अलग से जमा करने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यह सामान अक्सर कचरे में चला जाता है या घरों में बेकार पड़ा रहता है। इससे पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता।, जिसे देखते हुए नगर निगम की ओर से यह अनोखी पहल की गई है। आईईसी एक्सपर्ट कल्पना मंडल ने बताया कि यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ सामाजिक सहयोग को भी बढ़ावा देगी। लोगों के सहयोग से शहर में कचरे की मात्रा कम होगी और पुनः उपयोग तथा पुनर्चक्रण की संस्कृति मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि इस तरह की व्यवस्था गुरुग्राम की 88 गेटेड सोसायटियों में पहले से सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है。
नगर निगम की पहल
नगर निगम के अनुसार अधिकृत टीम प्रत्येक 10 दिन में कलेक्शन बॉक्स खाली करेगी। बॉक्स लगाने, सामान एकत्र करने और उसके रखरखाव की पूरी व्यवस्था निगम की ओर से निःशुल्क की जाएगी। इसके लिए किसी भी सोसाइटी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। निगम ने शहर की सभी गेटेड सोसायटियों से इस पर्यावरण हितैषी और जनहित के अभियान से जुड़ने और अधिक से अधिक सहयोग करने की अपील की है।
--
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।