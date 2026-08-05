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Faridabad News: सेक्टर-21डी में घरेलू सहायिका ने फंदा लगाकर जान दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: फरीदाबाद के सेक्टर-21डी में एक 23 वर्षीय घरेलू सहायिका कुंति का शव फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुंति नेपाल की रहने वाली थीं और पिछले दस महीने से एक परिवार में काम कर रही थीं। परिजनों से बयान लिए जा रहे हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Faridabad News: सेक्टर-21डी में घरेलू सहायिका ने फंदा लगाकर जान दी

Faridabad News: फरीदाबाद, अशेाक जैन। शहर के सेक्टर-21डी स्थित एक मकान में बुधवार सुबह 23 वर्षीय घरेलू सहायिका का शव फंदे से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान नेपाल निवासी कुंति के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही सेक्टर-21डी पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार बुधवार सुबह सूचना मिली कि सेक्टर-21डी स्थित मकान नंबर-307 में रहने वाली घरेलू सहायिका ने अपने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी है। सूचना पर चौकी प्रभारी प्रवीण पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतरवाया और मौके का निरीक्षण करने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की。

घटनास्थल का विवरण

मकान मालिक किशनलाल पेशे से कारोबारी हैं। कुंति पिछले करीब दस महीने से उनके घर में घरेलू सहायिका के रूप में कार्यरत थी। रहने की सुविधा के लिए उसे मकान में ही एक अलग कमरा दिया गया था। बुधवार सुबह जब काफी देर तक वह बाहर नहीं निकली तो उसकी तलाश की गई। इसी दौरान कमरे में उसका शव फंदे से लटका मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस की जांच

पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कुंति मूल रूप से नेपाल की रहने वाली थी। वह विवाहित थी और उसका परिवार भी वर्तमान में फरीदाबाद में रह रहा है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने उनके बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस चौकी का विवरण

सेक्टर-21डी पुलिस चौकी प्रभारी प्रवीण ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

प्रश्न एवं उत्तर

घरेलू सहायिका कुंति की उम्र क्या थी?
घरेलू सहायिका कुंति की उम्र 23 वर्ष थी।
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