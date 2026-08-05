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Faridabad News: 7 अगस्त को बहीन में होगा जिला स्तरीय वन महोत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: हथीन उपमंडल के गांव बहीन में 7 अगस्त को जिला स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मंत्री गौरव गौतम मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया जाएगा। उपायुक्त ने लोगों से पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की।

Faridabad News: 7 अगस्त को बहीन में होगा जिला स्तरीय वन महोत्सव

Faridabad News: पलवल, अजित कुमार। हथीन उपमंडल के गांव बहीन में 7 अगस्त को सुबह 10 बजे जिला स्तरीय वन महोत्सव आयोजित होगा। कार्यक्रम में हरियाणा के खेल, युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता तथा कानून एवं विधायी राज्य मंत्री गौरव गौतम मुख्य अतिथि के रूप में पौधारोपण करेंगे। उपायुक्त डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वन महोत्सव के दौरान पर्यावरण संरक्षण, हरियाली बढ़ाने और जलवायु संतुलन का संदेश दिया जाएगा। उपायुक्त ने लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल कर पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभाने की अपील की।

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