Faridabad News: स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर बैठक आयोजित
Faridabad News: पलवल में स्वतंत्रता दिवस समारोह को पर्यावरण संरक्षण और देशभक्ति के साथ मनाने के लिए अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने की। स्वतंत्रता दिवस समारोह नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में होगा, जिसमें मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम और योग गतिविधियों को शामिल किया जाएगा।
Faridabad News: पलवल, अभिषेक शर्मा। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को पर्यावरण संरक्षण और देशभक्ति व राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ मनाने के लिए सोमवार को जिला सचिवालय सभागार में अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने की। स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में होगा। उपायुक्त डाॅ. जयेंद्र सिंह छिल्लर नेकहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रम देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना से ओत-प्रोत होने के साथ-साथ प्रेरणादायक एवं शिक्षाप्रद हों। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत आवश्यक व्यवस्थाएं समन्वय से स्वास्थ्य मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
जिला मुख्यालय सहित उपमंडल होडल और हथीन में भी उपमंडल स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाएगा। उन्होंने समारोह में मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित योग, मलखंब आदि अन्य गतिविधियों को भी शामिल करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस 13 अगस्त को आयोजित होगी।तहसीलदार पलवल स्टेज प्रबंधन के ऑवर ऑल इंचार्ज होंगे।
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