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Faridabad News: नशा उन्मूलन के लिए तैयार एक्शन प्लान की समीक्षा की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: फरीदाबाद में अतिरिक्त उपायुक्त अंजलि श्रोत्रिया की अध्यक्षता में एन-कोर्ड कमेटी की बैठक हुई। बैठक में नशा उन्मूलन के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान की समीक्षा की गई। सभी विभागों ने प्रगति रिपोर्ट पेश की और एडीसी ने नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए।

Faridabad News: नशा उन्मूलन के लिए तैयार एक्शन प्लान की समीक्षा की

Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) अंजलि श्रोत्रिया की अध्यक्षता में आज बुधवार को लघु सचिवालय में जिला एन-कोर्ड (एन-सीओआरडी) कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में नशा उन्मूलन हेतु तैयार डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान के क्रियान्वयन की बिंदुवार समीक्षा की गई तथा विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का आंकलन किया गया。

बैठक की मुख्य बातें

बैठक के दौरान एडीसी अंजलि श्रोत्रिया ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों से विभागवार प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करते हुए योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। एडीसी अंजलि श्रोत्रिया ने कहा कि नशा उन्मूलन केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी आवश्यक है।

जागरूकता अभियान

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्कूलों, कॉलेजों, औद्योगिक इकाइयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाएं, ताकि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी, भंडारण एवं बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों एवं संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के भी निर्देश दिए गए।

सामान्य प्रश्न

बैठक में किसका अध्यक्षता की गई?
बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) अंजलि श्रोत्रिया ने की।
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