Faridabad News: नूंह में 11 अगस्त को होगी मॉक ड्रिल
Faridabad News: नूंह में जिला आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक का आयोजन हुआ जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति ने त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया पर जोर दिया। 11 अगस्त को लघु सचिवालय में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल होगी, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारियों का परीक्षण किया जाएगा।
Faridabad News: नूंह, अभिषेक शर्मा। लघु सचिवालय के सभागार में जिला आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक की आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति ने की। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित, समन्वित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ पूरी तैयारी रखनी चाहिए। 11 अगस्त को लघु सचिवालय परिसर में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, विशेषकर भूकंप, बाढ़ तथा औद्योगिक दुर्घटनाओं जैसी परिस्थितियों में जिला प्रशासन की तैयारियों का परीक्षण करना तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को और अधिक सुदृढ़ बनाना है।
इस अभ्यास के माध्यम से जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, अग्निशमन सेवा, शिक्षा विभाग, नगर निकाय, लोक निर्माण विभाग, बिजली निगम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सहित सभी संबंधित एजेंसियों की आपदा से निपटने की क्षमता का आकलन किया जाएगा।-----
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