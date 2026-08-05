Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Faridabad News: नूंह में 11 अगस्त को होगी मॉक ड्रिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
Follow us on Google News
share

Faridabad News: नूंह में जिला आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक का आयोजन हुआ जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति ने त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया पर जोर दिया। 11 अगस्त को लघु सचिवालय में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल होगी, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारियों का परीक्षण किया जाएगा।

Faridabad News: नूंह में 11 अगस्त को होगी मॉक ड्रिल

Faridabad News: नूंह, अभिषेक शर्मा। लघु सचिवालय के सभागार में जिला आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक की आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति ने की। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित, समन्वित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ पूरी तैयारी रखनी चाहिए। 11 अगस्त को लघु सचिवालय परिसर में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, विशेषकर भूकंप, बाढ़ तथा औद्योगिक दुर्घटनाओं जैसी परिस्थितियों में जिला प्रशासन की तैयारियों का परीक्षण करना तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को और अधिक सुदृढ़ बनाना है।

इस अभ्यास के माध्यम से जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, अग्निशमन सेवा, शिक्षा विभाग, नगर निकाय, लोक निर्माण विभाग, बिजली निगम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सहित सभी संबंधित एजेंसियों की आपदा से निपटने की क्षमता का आकलन किया जाएगा।-----

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Faridabad Latest News Faridabad News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।