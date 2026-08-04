Faridabad News: गांव बड़खल में शिलान्यास के एक साल बाद भी विकास कार्य शुरू नहीं

Faridabad News: फरीदाबाद के ऐतिहासिक गांव बड़खल में विकास कार्यों का शिलान्यास एक साल पहले हुआ था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। गांव में सड़कें, नालियां और अन्य मूलभूत सुविधाएं खराब हैं। स्थानीय लोग शासन-प्रशासन की अनदेखी से परेशान हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपनी समस्याएं उठा रहे हैं।

Faridabad News: फरीदाबाद, सरसमल। पर्यटन के क्षेत्र में शहर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाला ऐतिहासिक गांव बड़खल बदहाल है। टूटी सड़कें, कूड़े के ढेर और गन्दगी से लबालब नालियां गांव की पहचान बन चुकी है। शासन-प्रशासन की अनदेखी का आलम यह है कि एक साल पहले हुए शिलान्यास के बाद भी गांव में विकास कार्यों का निर्माण शुरू नहीं हो सका है। दो बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से गुहार लगाने के बाद भी हालात नहीं बदले।

केंद्रीय राज्यमंत्री ने पिछले साल शिलान्यास किया था गौरतलब है कि केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गांव बड़खल में विकास कार्य करवाने के लिए आधारशिला रखी थी। उन्होंने चार अगस्त 2025 को 2 करोड़ 18 लाख रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें गलियों का निर्माण, नालों की ऊंचाई बढ़ाना, एम-40 ग्रेड इंटरलॉकिंग टाइलें और बड़खल मुख्य द्वार तक आरएमसी टाइलें लगाने का काम शामिल था। मंत्री ने वादा किया था कि बड़खल को आदर्श क्षेत्र बनाया जाएगा। लेकिन शिलान्यास के एक साल बाद भी एक इंच काम शुरू नहीं हुआ। यानी योजना केवल कागजों पर आगे बढ़ी, जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ। इसके लिए गांव के लोगों ने जनसभा भी की थी। जिसमें मेयर, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत की थी।

एक साल से चक्कर काट रहे लोग, मूलभूत सुविधा को तरस रहे गांव में मूलभूत सुविधा हासिल करने के लिए गांव के लोग एक साल से शासन-प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सभी जगह से सिर्फ खोखले आश्वासन मिल रहा है। गांव में अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। इकबाल, किशोर, हारून, हनीफ आदि स्थानीय लोगों का कहना है कि सेक्टर-12 में हुई मुख्यमंत्री की रैली में भी गांव के काफी लोग गए थे। उनको उम्मीद थी कि रैली में जाने के बाद उनकी सुनवाई होगी। मंत्री विपुल गोयल ने भी रैली के बाद गांव में निर्माण कार्य शुरू करवाने का आश्वासन दिया था, मगर अभी तक काम शुरू नही हुआ। इसके बाद दो बार चंडीगढ़ जाकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी समस्या दूर करने की गुहार लगाई, जमीनी स्तर पर उसका असर भी अभी तक नहीं नजर आया है। नगर निगम के अधिकारियों को अनेक बार शिकायत दी जा चुकी है, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

सोशल मीडिया पर समस्या उठा रहे लोग शासन-प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नही उठाने के बाद गांव के लोग अब सोशल मीडिया के जरिये अपनी समस्या उठा रहे हैं। बारिश में गाद से लबालब सड़क, गलियों की फ़ोटो और वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ऐतिहासिक गांव की अनदेखी की आखिर वजह क्या है। लोगों की चिंता है कि बारिश में बदहाल सड़कों से पैदल निकलना दूभर हो रहा है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं बेहद परेशान हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि विकास के लिए सरकार एक तरफ बड़खल झील पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन गांव की अनदेखी की जा रही है। गौरतलब है कि गांव बड़खल के नाम पर झील, विधानसभा, उपमंडल, तहसील, मेट्रो स्टेशन हैं। जिससे देश, दुनिया में शहर की पहचान बनी हुई है।

जवाब देने से बच रहे अधिकारी गांव बड़खल में विकास कार्यों के मामले में नगर निगम के अधिकारी भी टालमटोल कर रहे हैं। जब भी उनसे नगर निगम का पक्ष लिया जाता है तो वे जल्द काम शुरु।करवा देंगे या उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, इस तरह के जवाब दिए जाते हैं। मंगलवार को नगर निगमायुक्त को भी फोन किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। व्हाट्सऐप पर भी मैसेज भेजा, लेकिन उनका जवाब नहीं मिल पाया।