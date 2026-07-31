Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Faridabad News: महिला मित्र संग कार में बैठे एएसआई पर हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
Follow us on Google News
share

Faridabad News: फरीदाबाद में एक दंत चिकित्सक का अपहरण किया गया था। बीपीटीपी थाना के एएसआई के साथ युवकों ने मारपीट कर कार में बैठी महिला का अपहरण किया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए युवती को सुरक्षित बरामद कर लिया और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है।

Faridabad News: महिला मित्र संग कार में बैठे एएसआई पर हमला

Faridabad News: कार में बैठी दंत चिकित्सक का अपहरण किया महिला सकुशल बरामद, दो आरोपी भी गिरफ्तार

ये भी पढ़ें:युवती से जंगल में गैंगरेप की कोशिश, प्राइवेट पार्ट में लकड़ी डाली; एसआईटी गठित

फरीदाबाद,संवाददाता। सेक्टर-78 स्थित विज्ञान भवन के पीछे गुरुवार रात महिला मित्र के साथ कार में बैठे बीपीटीपी थाना के एएसआई पर पांच युवकों ने हमला कर दिया। एएसआई से मारपीट करने के बाद कार में बैठी दंत चिकित्सक का अपहरण कर लिया। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमों ने युवती को सकुशल बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपहरण की वजह अभी पता नहीं चली है।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, बीपीटीपी थाना में तैनात एएसआई धर्मेंद्र रात करीब 10 बजे सेक्टर-78 में अपनी महिला मित्र के साथ कार में बैठे थे। महिला मित्र पेशे से डेंटल डॉक्टर हैं। तभी तीन युवक मोटरसाइकिल से आए और कार के आगे वाहन लगाकर रास्ता रोक लिया। विरोध करने पर युवकों ने एएसआई के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान दो अन्य युवक भी मौके पर पहुंच गए। इनमें से एक के हाथ में सरिया था। आरोप है कि युवकों ने सरिया से हमला कर एएसआई को घायल कर दिया। मारपीट के दौरान एक आरोपी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, जबकि दूसरा युवती के साथ पीछे बैठ गया और कार लेकर फरार हो गया। आरोपियों ने युवती को काफी देर तक अलग-अलग स्थानों पर घुमाया और उसके साथ मारपीट की। इस बीच एएसआइ धर्मेंद्र ने मौके पर मौजूद एक युवक को पकड़ लिया और तत्काल अपने थाना और क्राइम ब्रांच को सूचना दी। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच सेक्टर-75 और सेक्टर-65 की टीम मौके पर पहुंची। पकड़े गए युवक से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने अन्य आरोपियों के मोबाइल नंबर ट्रेस किए और उनका पीछा शुरू कर दिया। फरीदपुर बस अड्डे के पास पुलिस ने कार को घेरकर रोक लिया और युवती को सकुशल मुक्त करा लिया। पुलिस ने गांव भतौला निवासी यश और गांव फरीदपुर निवासी यशराज को गिरफ्तार कर लिया। घायल युवती को उपचार के लिए अकार्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सुनसान इलाकों में बढ़ रही घटनाएं

स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रेटर फरीदाबाद के कई इलाके रात के समय सुनसान रहते हैं, जहां अक्सर प्रेमी जोड़े पहुंचते हैं। ऐसे स्थानों पर कुछ असामाजिक तत्व लूटपाट, मारपीट, छेड़छाड़ और अन्य वारदातों को अंजाम देते हैं। लोगों ने पुलिस से ऐसे इलाकों में नियमित गश्त बढ़ाने और गिरफ्तार आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर पुराने मामलों का भी खुलासा करने की मांग की है। अशेाक जैन

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस घटना में अपहरण का शिकार कौन हुई?
इस घटना में अपहरण का शिकार एक दंत चिकित्सक हुई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Faridabad Latest News Faridabad News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।