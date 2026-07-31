Faridabad News: महिला मित्र संग कार में बैठे एएसआई पर हमला

फरीदाबाद,संवाददाता। सेक्टर-78 स्थित विज्ञान भवन के पीछे गुरुवार रात महिला मित्र के साथ कार में बैठे बीपीटीपी थाना के एएसआई पर पांच युवकों ने हमला कर दिया। एएसआई से मारपीट करने के बाद कार में बैठी दंत चिकित्सक का अपहरण कर लिया। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमों ने युवती को सकुशल बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपहरण की वजह अभी पता नहीं चली है।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, बीपीटीपी थाना में तैनात एएसआई धर्मेंद्र रात करीब 10 बजे सेक्टर-78 में अपनी महिला मित्र के साथ कार में बैठे थे। महिला मित्र पेशे से डेंटल डॉक्टर हैं। तभी तीन युवक मोटरसाइकिल से आए और कार के आगे वाहन लगाकर रास्ता रोक लिया। विरोध करने पर युवकों ने एएसआई के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान दो अन्य युवक भी मौके पर पहुंच गए। इनमें से एक के हाथ में सरिया था। आरोप है कि युवकों ने सरिया से हमला कर एएसआई को घायल कर दिया। मारपीट के दौरान एक आरोपी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, जबकि दूसरा युवती के साथ पीछे बैठ गया और कार लेकर फरार हो गया। आरोपियों ने युवती को काफी देर तक अलग-अलग स्थानों पर घुमाया और उसके साथ मारपीट की। इस बीच एएसआइ धर्मेंद्र ने मौके पर मौजूद एक युवक को पकड़ लिया और तत्काल अपने थाना और क्राइम ब्रांच को सूचना दी। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच सेक्टर-75 और सेक्टर-65 की टीम मौके पर पहुंची। पकड़े गए युवक से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने अन्य आरोपियों के मोबाइल नंबर ट्रेस किए और उनका पीछा शुरू कर दिया। फरीदपुर बस अड्डे के पास पुलिस ने कार को घेरकर रोक लिया और युवती को सकुशल मुक्त करा लिया। पुलिस ने गांव भतौला निवासी यश और गांव फरीदपुर निवासी यशराज को गिरफ्तार कर लिया। घायल युवती को उपचार के लिए अकार्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया है।