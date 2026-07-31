Faridabad News: डेंगू और मलेरिया के एक-एक मामले की पुष्टि
Faridabad News: फरीदाबाद के स्मार्ट सिटी में हाल में हुई बारिश के बाद डेंगू और मलेरिया के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। डेंगू का एक रोगी उत्तर प्रदेश का है जबकि जिले में कुल डेंगू पीड़ितों की संख्या चार और मलेरिया के तीन मामले रिपोर्ट हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एंटी लार्वा अभियान तेज कर दिया है।
Faridabad News: फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। स्मार्ट सिटी में पिछले दिनों हुई बारिश की प्रभाव एक बार फिर से दिखाई देने लगा है। स्मार्ट सिटी में डेंगू और मलेरिया के एक-एक मामले की पुष्टि हुई है। हालांकि डेंगू पीड़ित उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। यहां पर इलाज के आया हुआ था। जिले में डेंगू पीड़ितों की संख्या चार, जबकि मलेरिया पीड़ितों की संख्या तीन हो गई है। स्मार्ट सिटी में पिछले हुई बारिश ने डेंगू एवं मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को ऑक्सीजन देने का काम किया है। स्वास्थ्य विभाग ने इन बीमारियों के पीड़ितों की संख्या को बढ़ता देख एंटी लार्वा एक्टिविटी अभियान में और तेजी आई है।
स्वास्थ्य विभाग की टीम अबतक दो हजार से अधिक घरों का निरीक्षण कर चुके हैं और 451 लोगों को लार्वा मिलने पर नोटिस जारी किया जा चुका है। इसके अलावा मलेरिया के लिए करीब 40 हजार लोगों की ब्लड स्लाइड तैयार कराई गई है। इसके अलावा मलेरिया पीड़ित के घर के आसपास टैमीफोस दवा की छिड़काव कराया गया है।
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