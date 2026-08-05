Faridabad News: ग्रेटर फरीदाबाद की कॉलोनियों को नगर निगम के सुपुर्द करने की मांग उठी

Faridabad News: फरीदाबाद, सरसमल। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 75 से 89 को नगर निगम के तहत लाने की मांग तेज हो गई है। बिजली व्यवस्था डीएचबीवीएन को सौंपने तथा बीपीएमएसपीएल के कार्यों व वित्तीय लेनदेन की फॉरेंसिक जांच की भी मांग की गई है। आरडब्ल्यूए ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है।

Faridabad News: फरीदाबाद, सरसमल। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 75 से 89 को जल्द नगर निगम के अधीन लाने की मांग तेज हो गई है। बिजली व्यवस्था डीएचबीवीएन को सौंपने और बीपीएमएसपीएल के कार्यों व वित्तीय लेनदेन की फॉरेंसिक जांच कराने की भी आवाज उठी। इन मांगों को लेकर सेक्टर-76 आरडब्ल्यूए ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष विनोद कुमार नागर और उपाध्यक्ष रणबीर सिंह डागर ने उपायुक्त को दिए शिकायत पत्र में कहा कि लंबे समय से सेक्टरों में नागरिक सुविधाओं के संचालन को लेकर असमंजस बना हुआ है। इसका असर सड़क, सफाई, सीवर, पेयजल और अन्य बुनियादी सेवाओं पर पड़ रहा है। इसलिए इन सभी व्यवस्थाओं का स्थायी समाधान किया जाना जरूरी है।

समस्याएं और समाधान शिकायत पत्र में मांग की गई कि सेक्टर 75 से 89 की सभी नागरिक सुविधाओं का जल्द नगर निगम को हस्तांतरण किया जाए, ताकि स्थानीय लोगों को नियमित और जवाबदेह सेवाएं मिल सकें। साथ ही बिजली आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के अधीन करने की मांग भी रखी गई, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सेवाएं मिल सकें।

अन्य मांगें आरडब्ल्यूए ने बीपीएमएसपीएल द्वारा कराए गए विकास कार्यों और वित्तीय लेनदेन की फॉरेंसिक जांच कराने की भी मांग की। शिकायत में कहा गया कि विभिन्न मदों के नाम पर वर्षों से वसूले गए शुल्कों की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय की जाए और यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आए तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

भावनाएं और उम्मीदें आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने कहा कि यह मुद्दा हजारों परिवारों से जुड़ा है। उन्हें उम्मीद है कि जिला प्रशासन मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द आवश्यक निर्णय लेगा, जिससे ग्रेटर फरीदाबाद के निवासियों को लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से राहत मिल सके।