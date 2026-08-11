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Faridabad News: 30 अगस्त तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और आपत्ति दर्ज कराने का मौका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: फरीदाबाद में यदि मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराएं। योग्य युवा, जो 1 जुलाई को 18 वर्ष के हो चुके हैं, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन फॉर्म-6 भरकर अपना नाम शामिल करा सकते हैं। त्रुटियों के लिए फॉर्म-8 द्वारा संशोधन करें। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को प्रकाशित होगी।

Faridabad News: 30 अगस्त तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और आपत्ति दर्ज कराने का मौका

Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। एसआईआर के तहत प्रकाशित मतदाता सूची में जिनका नाम नहीं शामिल है और बीएलओ से नोटिस मिला है, वह 30 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। जिला उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि एक जुलाई आधार तिथि के अनुसार 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र युवा भी 30 अगस्त तक फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नाम, पता या अन्य विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर फॉर्म-8 और आवश्यक घोषणा पत्र के माध्यम से संशोधन कराया जा सकता है।

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जिला निर्वाचन अधिकारी ने पात्र नागरिकों से अपील की कि वे प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम और अन्य विवरण अवश्य जांच लें। यदि किसी आवेदक को सुनवाई के संबंध में नोटिस प्राप्त होता है तो निर्धारित तिथि पर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। मतदाता अपनी जानकारी भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल और हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी जांच सकते हैं। सहायता के लिए बीएलओ, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) या सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) से संपर्क किया जा सकता है।उन्होंने बताया कि प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का 28 सितंबर तक निस्तारण किया जाएगा, जबकि तीन अक्तूबर को अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

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